Глава Перми Алексей Дёмкин вручил паспорта молодым пермякам

Глава Перми Алексей Дёмкин поздравил ребят с получением документов Фото: Виталий КОКШАРОВ

- Получение первого паспорта – это волнующий и ответственный момент в жизни каждого человека. Безусловно, я ощущаю гордость за себя и за ребят, которые своей деятельностью заслужили получить свой первый в жизни паспорт в такой торжественной обстановке. Это такое трепетное чувство, когда ты осознаешь, что твои заслуги замечают и признают, – поделилась ученица пермской школы №63 Ольга Кондакова.

Ольга - многократный победитель школьного конкурса «Ученик года», фестивалей «Дарование Прикамья» и «Юное дарование». Девочке недавно исполнилось 14 лет. И свой первый документ – паспорт гражданина России – пермская школьница получила из рук Главы Перми Алексея Дёмкина.

На мероприятии, приуроченном ко Дню Конституции, Глава Перми вручил паспорта семи юным жителям города.

Каждый из этих ребят уже успел отличиться в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они являются победителями и призерами различных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, а также ведут активную общественную деятельность и участвуют в реализации социально значимых проектов.

Кроме Ольги Кондаковой свои первые документы получили ученица школы №32, многократная победительница городских, краевых и всероссийских соревнований по художественной гимнастике Ульяна Банникова, ученица школы №6, лауреат олимпиад по английскому языку Софья Гашева, ученик лицея №4, лауреат Международного конкурса молодых музыкантов Егор Ивлев, ученица лицея №4, многократный лауреат лицейского конкурса одаренных учащихся «Гордость лицея» Диана Кесаева, ученица школы №87, организатор школьной акции «Телефон доверия» Алиса Петрова, ученик гимназии №3, лидер хоккейной команды «Молот-2008» по очкам в текущем сезоне Михаил Третьяков.

- Сегодня вы получаете первый символ вашей взрослой жизни - паспорт гражданина Российской Федерации. Это событие символично совпадает с Днем Конституции, который отмечался накануне. Этот праздник символизирует уважение к суверенитету России, выбору собственного пути российского народа. Мы отдаем почтение прошлому, настоящему и будущему нашей страны, которое неразрывно связано с Конституцией. Вместе с паспортом вы получите новые права и обязанности, это символ принадлежности государству, которое является родиной многих мировых открытий, к обществу с обширным и значительным наследием. Будьте его достойны! Я желаю вам с гордостью идти по жизни с новым документом в руках и найти себе дело по душе, - поздравил ребят Алексей Дёмкин.