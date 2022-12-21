Многодетный отец из Соликамска рассказал, как задержал грабителя, гуляя с месячной дочкой

Михаил 16 лет отслужил в полиции. Фото: семейный архив.

- Я 16 лет служил в органах, как я мог пройти мимо, когда на моих глазах женщину грабят? – говорит многодетный отец Михаил Гилев.

В тот вечер мужчина – он живет в Соликамске на улице Северной - вышел на улицу, чтобы погулять с месячной дочуркой. Дома малышка капризничает, а на улице спит хорошо.

- Гулять пошел один, жена осталась дома со старшими сыновьями, - вспоминает мужчина. – Как только спустился во двор с коляской, тут же услышал крики, идущие через арку с улицы. Сначала подумал, молодежь в снегу бесится, но зашел в арку и увидел, что мужик дубасит лежащую на снегу женщину, а потом выхватывает у нее сумку и бежит в мою сторону.

Михаил сориентировался, откатил коляску с дочкой к самой стене арки и побежал в сторону грабителя.

- Я бежал буквально пять метров, потом прыгнул, повалил его на снег и начал удерживать, - рассказывает Михаил. – Парень вел себя буйно: кричал, вырывался. Сразу же выбросил чужую сумку в сторону и начал кричать, что это не его. Когда к нам подошла пострадавшая женщина, я попросил ее позвонить полицию, но она потеряла очки и долго не могла найти их. Мимо шел сосед. Я объяснил ему, что этот подонок ограбил женщину, и он позвонил 112. Через пять-семь минут полиция была на месте.

На помощь герою пришла еще одна соседка, она, пока Михаил удерживал грабителя, катала по двору коляску с засыпающей малышкой.

- Да у нас почти весь двор видел, как я его держал, пока следственно-оперативная группа ехала, люди спрашивали, чем помочь, - объясняет Михаил. - Правда, были и такие, кто не разобрался и кричал: «Зачем вы его бьете?»

Свой поступок многодетный отец не считает героическим. Мол, навыки задержания имеются, да и бывших ментов не бывает. Но на следующий день пострадавшая женщина все-таки нашла своего спасителя и сказала ему «Больше спасибо».

- Она в тот вечер была в шоковом состоянии, объяснила, что два года назад на этом же самом месте ее уже грабили, - рассказывает герой. – И она очень была удивлена, что на этот раз грабителя так быстро задержали. Чтобы проверить здоровье после побоев, женщину на «скорой» увезли в больницу на обследование.

Задержанный сейчас в СИЗО, суд арестовал его на время следствия. Им оказался 23-летний местный житель, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж, совершенный с применением насилия неопасного для жизни и здоровья».

- Да, это я выдернул сумку и попытался убежать, но меня задержал какой-то мужик, - опустив голову, объяснял в отделении грабитель.

- А с какой целью хотели сумку похитить? – спросила следователь.

- Не помню.

В полиции заверили, что смелый поступок отца, задержавшего во время прогулки с ребенком грабителя, обязательно будет отмечен.

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