ТОП-7 важных вопросов о расселении авариного жилья в Пермском крае

Этот дом был построен для жителей Краснокамска, переезжающих в новостройку из аварийного жилья. Фото: Минстрой.

О реализации программы расселения аварийного жилья в крае рассказала заместитель министра строительства Пермского края, начальник управления жилищной политики Фаина Минх в рамках проекта «Пермский край в прямом эфире».

1. Почему количество аварийного жилья продолжает расти?

- Жилищный фонд Пермского края ежегодно увеличивается на более, чем 1 миллион квадратных метров. Растет и аварийный жилищный фонд. На начало прошлого года у нас было 850 тысяч квадратных метров аварийного жилья, сейчас мы приближаемся к цифре миллион квадратных метров. Причем, все это, несмотря на те темпы ликвидации аварийного жилищного фонда, который Пермский край держит последние годы.

Причина этого роста в том, что длительное время жилищный фонд в Пермском крае не обследовался, и жилье не признавалось аварийным. По факту дома стояли и находились в аварийном состоянии, а заключения об их аварийности не было. В итоге люди не могли реализовать свои права на получение другого жилья.

Когда массово начали реализовывать программы по ликвидации аварийного жилищного фонда, территории начали проводить работу по обследованию жилья. Благодаря этому большое количество граждан смогли получить новое благоустроенное жилье.

Работа эта будет продолжаться и в Минстрое не исключают, что объем аварийного жилья будет увеличиваться, однако через год-два эта работа приведет к устойчивому сокращению аварийного жилья в регионе.

Чтобы узнать, является ли дом аварийным, нужно зайти на сайт «Реформа ЖКХ». Здесь можно выяснить адрес аварийного дома, узнать дату признания его аварийным и увидеть заключение комиссии.

2. Что делать, если человека не устраивает предлагаемое жилье?

- Важно понимать, почему гражданина это жилье не устраивает. Свою причину он должен заявить муниципалитету. Если ему предлагают помещение, которое не соответствует по требованиям, и в муниципальном образовании не реагируют, то гражданин может обратиться в Министерство строительства Пермского края. У нас создана комиссия, которая рассматривает такие обращения, выезжает на объект и оценивает техническое состояние предлагаемого жилья. Если гражданина не устраивает площадь или местоположение, то нужно понимать, какими правами он в данном случае обладает. Если ему, к примеру, не нравится район, в котором ему предлагают жилье, то Жилищном кодексе РФ прописано, что в связи с выселением человеку должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение в том же самом населенном пункте, где проживает гражданин. По площади оно должно быть равнозначно ранее занимаемому.

3. Как определяется выкупная стоимость квартиры?

- Собственники, которые проживают в аварийном жилищном фонде, имеют право на возмещение за изымаемое жилое помещение. Случается, что гражданин с оценочной суммой бывает не согласен. Когда органы местного самоуправления и собственники не могут договориться по цене, они для решения вопроса обращаются в суд. Это единственный законный способ определения окончательной стоимости. Этот вопрос в суде решается с помощью судебной экспертизы. Таких судов сейчас много и они быстро проходят.

4. Что с расселением аварийного жилья в Соликамске?

- Жители Соликамска являются участниками регионального и федерального проектов. К сожалению, весь аварийный фонд города этими программами не охвачен. Пока расселяется жилье, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года. Для этого на территории Соликамска строится многоквартирный дом в Клестовке. В свои новые квартиры граждане смогут переехать в 2024 году. А после этого начнется и расселение оставшегося аварийного жилья. Причем, Пермский край взял на себя повышенные обязательства, сокращая срок расселения авариных домов на год.

5. Кто при расселении имеет право на субсидию?

- Субсидия – это доплата, которая позволяет приобрести равноценное по площади жилье. На получение субсидии имеет право гражданин, который не имеет другого жилого помещения, а только аварийное жилье. Вдобавок, если он приобрел это жилье до признания дома аварийным. Наша цель – социальная – обеспечить человека жильем, а если у него есть другое жилое помещение и аварийный фонд он купил чтобы, к примеру, заработать, то мы ему компенсируем ровно ту сумму, которую он потратил на приобретение этого жилого помещения.

6. Как попасть в программу расселения жилья?

- Дом включается в программу расселения, если он признан аварийным и подлежащим сносу. Дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года уже включены в национальный проект по расселению. Если дом еще не признан аварийным, чтобы это сделать, нужно обратиться в межведомственную комиссию, которая работает при муниципальных образованиях. Она примет обращение, а после инструментального обследования дома вынесет решение, если есть для этого основания. Если в доме нет ни одной муниципальной квартиры, собственникам нужно организовать собрание, принять решение о необходимости обследования дома и собрать на это средства. И уже с пакетом документов обратиться в межведомственную комиссию. Через 30 дней комиссия примет решение.

7. Кто включается в региональный проект расселения аварийного жилья?

- В региональный проект включаются дома на основании заявок муниципальных образований. Чаще всего, в него включаются те дома, которые находятся рядом с домами, включенными в национальный проект, чтобы обеспечить очистку территории в целом и вовлечь землю в оборот и сделать территорию более благоприятной для проживания.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 1 декабря в текущем году в регионе расселено порядка 100 тыс. кв. метров «аварийки», в комфортные условия переехали около шести тысяч человек.

В региональном Минстрое отмечают, что по сравнению с показателями за весь прошлый год, это уже на тысячу человек больше. В 2021 году из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, смогли уехать порядка пяти тысяч человек. Всего с 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» переселено 19 тысяч человек и порядка 280 тыс. кв. метров. На эти цели из средств Фонда ЖКХ было направлено 10,4 млрд руб. и 700 млн руб. – из бюджета Пермского края.

Пермский край занимает лидирующие позиции среди регионов России по выполнению программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда: на четвертом месте по темпам расселения и на втором - по объемам.