Расскажем, как правильно воспользоваться помощью государства

Руководитель отдела по работе с клиентами КПКГ «ГорЗайм Урал» Кириллова Ю. В.

Жители г. Перми Алена и Андрей, воспитывающие двух детей, решили воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала. Они мечтают о своем доме. Но с чего начать процесс, как все сделать правильно и по закону, супруги не знают. На их вопросы мы попросили ответить руководителя отдела по работе с клиентами КПКГ «ГорЗайм Урал» Юлию Викторовну Кириллову.

Если у семьи есть только средства материнского капитала, но нет накоплений, на что можно рассчитывать?

- Вы можете использовать материнский капитал:

- На покупку комнаты, квартиры или частного дома;

- Начать долгожданное строительство дома либо вложить средства уже в идущее строительство;

- С помощью нашего кооператива получить сумму больше суммы материнского капитала до 5 000 000 рублей.

Это абсолютно законный способ использования средств семейного капитала, которым обязательно нужно воспользоваться.

Какие документы нужно представить?

- Во-первых, это документы, удостоверяющие личность: паспорта супругов и свидетельства о рождении детей, а также свидетельство о браке или его расторжении. Во-вторых, сертификат на материнский капитал, справку или выписку с лицевого счета об остатке средств капитала, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечислены денежные средства.

Как долго проходит сделка?

- Заявка рассматривается в течение одного дня, ее можно оставить по телефону, а документы принести в офис в течение этого же дня. После положительного рассмотрения наш сотрудник выезжает на осмотр и составляет акт. Далее приглашаем вас на сделку в офис в любое удобное для вас время.

Нужен ли риелтор?

- Нет, наш сотрудник может полностью сопровождать вас от начала и до конца сделки, абсолютно бесплатно.

Дополнительную информацию можно получить в офисе КПКГ «ГорЗайм Урал», по телефону или на сайте.

Телефоны: +7 (342) 255-32-26, 8 800 511 04 51

Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, д. 82, оф. 1 (1-й этаж, ост. «Театр-Театр»)

Сайт: gorzaim-ural.ru