Отца известного пермского хоккеиста Матвея Мичкова нашли мертвым

Фото: Поисковой отряд "Лиза Алерт"

Отец пермского хоккеиста и клуба КХЛ "Сочи" Матвея Мичкова найден мертвым. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», тело 51-летнего Андрея Мичкова нашли в пруду на Старообрядческой улице, неподалеку от дома, где жили Мичковы. Полиция извлекла тело и провела опознание. Причины смерти установят после судмедэкспертизы.

Напомним, Андрей Мичков пропал 2 апреля. Он вышел из дома и бесследно исчез. Его поисками занимались волонтеры и полицейские.

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