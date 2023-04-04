В Сочи пропал отец известного пермского хоккеиста Матвея Мичкова

Андрей Мичков пропал 2-го апреля.

В Сочи пропал 51-летний Андрей Мичков, отец известного хоккеиста, уроженца Пермского края Матвея Мичкова. Информацию о его поисках распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Также поиском мужчины занимаются правоохранительные органы.

Известно, что Андрей Владиславович, пропал 2 апреля в Адлере, с тех пор его местонахождение неизвестно. Сообщаются его приметы: рост 173 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет: темно-синяя куртка, черные брюки, черные кроссовки, черная вязанная шапка.

Напомним, Матвей Мичков, родился в Кунгуре, воспитанник пермского клуба «Молот», сейчас выступает за КХЛ «Сочи».

Когда юному спортсмену исполнилось 10, им заинтересовался ярославский хоккейный клуб «Локомотив», и Матвею предложили перейти туда. Папа вместе с сыном приняли решение переехать в Ярославль. Он стал самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея. Он отличился в матче Кубка Карьяла в возрасте 16 лет, тем самым побив многолетнии рекорд великого Александра Овечкина. Матвей один из главных фаворитов драфта НХЛ 2023.

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