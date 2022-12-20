Выплата пенсии в Перми за январь 2023: сроки доставки и перечисления

Фото: Пенсионный фонд России.

Определены режим работы почты и предприятий, осуществляющих доставку пенсии на дом, а также сроки перечисления пенсии на счета и банковские карты в Перми за январь 2023 года.

Доставка пенсий в Перми за январь 2023 года

Доставка пенсий будет осуществляться с 3 января 2023 года в сроки, обеспечивающие выплату пенсии в установленные сроки, с учетом режима работы отделений почтовой связи и доставочных предприятий.

Режим работы отделений почтовой связи в праздничные дни 3, 4, 5 и 6 января 2023 года будет осуществляться по установленному режиму работы отделений почтовой связи.

График доставки пенсий АО «Ветеран» за январь 2023:

3 января – за 3 и 6 число;

4 января – за 4 и 7 число;

5 января – за 5 и 8 число.

График доставки пенсий ООО «Надежда» за январь 2023:

3 января – за 3 и 6 число;

4 января – за 4 и 7 число;

5 января – за 5 и 8 число;

6 января – в кассе, не получившим пенсию с 3 по 8 число.

Перечисление пенсий в Перми за январь 2023

Перечисление пенсий за январь 2023 года в кредитные организации (в том числе в ПАО Сбербанк) на счета и банковские карты получателей будет произведено Отделением ПФР по Пермскому краю:

- не позднее 29 декабря 2022 года, получающим пенсию ежемесячно 8 и 15 числа;

- 23 января 2023 года, получающим пенсию в ПАО Сбербанк 23 числа.

Если есть вопросы

Со всеми вопросами по доставке и выплате пенсий можно обращаться по телефону горячей линии Отделения Пенсионного фонда России по Пермскому краю: 8 (342) 264-32-04.

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