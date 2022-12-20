Как купить квартиру в Перми в ипотеку с помощью материнского капитала

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- Как удачно, что дочка у меня родится уже в феврале, - не скрывает своей радости пермячка Галина. - Получу материнского капитала на 65 тысяч больше.

Напомним, с 1 февраля 2023 года размер материнского капитала увеличится до 589,6 тысяч рублей (в этом году его размер составляет 524,5 тысячи).

- Маткапитал я хочу использовать для первоначального взноса, чтобы купить новую большую квартиру, - рассказывает Галина. - Сейчас мы живем в однушке, на двоих нормально, но когда появится ребенок, будет тесно. Поэтому хотим купить трехкомнатную в ипотеку.

Три года ждать не надо

Когда в стране принимали решение о введении материнского капитала для повышения рождаемости, предполагалось, что эти деньги можно будет использовать только через три года после рождения ребенка.

- Но сейчас появился и другой вариант — можно в любое время со дня рождения ребенка направить материнский капитал на уплату первоначального взноса по ипотеке, - объяснила руководитель отдела продаж пермской риелторской компании Полина Рохина. - Не нужно дожидаться трехлетнего возраста — как только мама будет в состоянии, она может оформить на портале Госуслуги электронный сертификат на материнский капитал и подать заявку на ипотеку. Также средства можно направить на уплату процентов по основному долгу, если у семьи уже есть ипотечный кредит.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однокомнатная квартира, где живут Галина с мужем, взята ими в ипотеку в Сбере. Новую они собираются брать в этом же банке, с помощью сервиса Домклик.

- Если погасить текущий кредит материнским капиталом, чтобы выкупить квартиру, а затем продать ее и деньги направить на первоначальный взнос, то он будет больше, - рассуждает будущая мама - Но в число владельцев автоматически войдет и дочка, и продавать квартиру придется через опеку. А это значительно сложнее. Выгоднее вкладывать материнский капитал уже в новое жилье.

Сейчас в Сбербанке доступно пять ипотечных программ с возможностью использования материнского капитала. Подробнее с ними знакомит сервис Домклик.

- С помощью маткапитала можно приобрести квартиру на вторичном рынке или в новостройке, купить дом, таунхаус или комнату, - рассказали эксперты Домклик. - Для получения ипотеки с маткапиталом в качестве первоначального взноса понадобится сертификат, а справку об остатке материнского капитала в Пенсионном фонде банк запросит сам.

Ставка по новостройке — меньше

В среднем стоимость квадратного метра в новостройках Перми сейчас составляет 105,4 тысячи рублей. Трехкомнатные квартиры, по данным Домклик, стоят от 4,1 до 9,3 миллиона рублей.

На вторичном рынке «трешку» можно купить и за три с половиной миллиона.

Но Галина считает необходимым искать именно новостройку. И на то есть веские причины. Если ставка по «вторичной» ипотеке сейчас — от 10,4%, то по льготной «Семейной ипотеке» кредит в Сбере можно взять под 5,7% (это минимальный порог при покупке квартиры).

- У нас однушка взята в ипотеку, - говорит Галина. - Мы ее продадим, вернем Сберу остатки по кредиту, затем возьмем «трешку» в новостройке под маленький процент, вложим наш материнский капитал как первоначальный взнос и будем платить ипотечные взносы за новую квартиру. А пока дом не будет сдан, поживем у родителей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас в Перми при получении семейной ипотеки в Сбере необходим первоначальный взнос не менее 15 процентов. То есть, если квартира стоит около 5 миллионов, надо заплатить примерно 750 тысяч. Добавлять к маткапиталу придется не так много. А чтобы вообще обойтись без дополнительных средств, стоимость жилья не должна превышать 4 миллионов.

Единственное условие — «Семейная ипотека» с маткапиталом распространяется только на приобретение строящегося жилья или строительство жилого дома.

- По льготной «Семейной ипотеке» материнский капитал используется только на новостройки, - уточняет Полина Рохина. - Но если по программе господдержки можно покупать квартиру только у юрлица, то есть у застройщика, то по семейной ипотеке ее можно приобрести и у физических лиц по договору цессии – переуступки, но тоже только до того момента, пока дом не сдан. Как только дом сдается — семейная льготная ипотека не применяется.

Как отмечают аналитики Домклик, «Семейная ипотека» стала одной из самых популярных в стране по итогам всего 2022 года. Только в ноябре россияне оформили 6,3 тысячи таких кредитов. Кстати, по той же ставке — от 5,7% — родители в Перми могут рефинансировать свой прежний жилищный заем. Например, перейти с ипотеки с господдержкой на «Семейную» при появлении ребенка. В этом случае материнский капитал также можно использовать в качестве первоначального взноса, для досрочного погашения ипотеки или для уплаты процентов по кредиту. Подробнее об этом — читайте на сервисе Домклик.

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