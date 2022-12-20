Живая новогодняя елка в Перми 2022: где купить и цены на хвойные породы деревьев в лесничествах

Живые новогодние елки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приближается самый любимый и долгожданный праздник – Новый год! Многие жители Перми по традиции будут ставить и украшать в своих домах главный новогодний символ – живую елку или другие виды хвойных деревьев. В декабре 2022 года живую новогоднюю ель каждый желающий может выбрать и купить в лесничествах Пермского края.

Где на законном основании можно купить живую новогоднюю елку в Перми

Жители Перми могут купить живую новогоднюю ель в лесничествах Пермского края на законном основании.

Законным основанием для покупки елей и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников гражданами является пункт 4.1 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации, статья 8 Главы V «Исключительные случаи заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков» Закона Пермского края от 29 августа 2007 года № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений».

В других случаях, согласно действующему лесному законодательству, на территории пермских городских лесов рубка деревьев, в том числе хвойных пород запрещена.

Хвойные породы деревьев для покупки в лесничествах

Жители Перми для украшения к Новому году на законном основании могут купить в лесничествах Пермского края ель, пихту или сосну.

Фото: Минприроды Пермского края.

Пошаговый алгоритм для покупки живой новогодней елки

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края для жителей Перми и региона предлагает пошаговый алгоритм для покупки новогодней елки.

ШАГ №1. Обратитесь в одно из лесничеств Пермского края. При себе необходимо иметь копии паспорта и ИНН.

ШАГ №2. Выберите размер (высоту) новогодней елки и произведите оплату любым удобны способом с получением чека.

ШАГ №3. Предъявите чек и заключите договор купли-продажи.

ШАГ №4. Смело отправляйтесь в лес: на специально отведенном месте можно срубить выбранную и оплаченную живую новогоднюю елку.

Лесничество предлагает живые новогодние елки для покупки под линиями электропередач, области газопроводов и нефтепроводов, в где через какой-то период времени пойдет плановая рубка для расчистки участка.

Одна семья или одиноко проживающий гражданин могут купить не более 2 штук живых новогодних елок.

Цены на живые новогодние елки в лесничествах

Лесничества Пермского края в 2022 году установили цены на живые новогодние ели и другие породы хвойных деревьев в зависимости от их размера (высоты):

- до 1 метра - 26,10 рублей за 1 штуку

- от 1,1 до 2 метров - 52,20 рублей за 1 штуку

- от 2,1 до 3 метров - 78,30 рублей за 1 штуку

- от 3,1 до 4 метров - 104,40 рублей за 1 штуку

- свыше 4,1 метров - 156,60 рублей за 1 штуку

Адреса лесничеств для покупки живой новогодней елки

Жители Перми, желающие купить живую новогоднюю елку, могут обращаться с заявлением для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в краевое учреждение «Пермское лесничество» в селе Култаево по адресу: ул. Романа Кашина, 81. Телефоны для справок: 8 (322) 294-80-23 и 294-82-98.

Также можно обратиться в Закамское лесничество, расположенное в Перми по адресу: ул. Маршала Рыбалко, 119. Телефоны для справок: 284-04-35 и 284-04-42.

Адреса и телефоны других лесничеств Пермского края можно найти по ссылке на сайте регионального Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Штрафы за незаконную рубку живых новогодних елок

В Пермском крае за незаконную рубку или выкапывание хвойных деревьев предусмотрена административная или уголовная ответственность с наложением штрафа. Кроме того, нарушителю необходимо будет возместить ущерб за незаконную рубку.

Работники участковых лесничеств Пермского края проводят регулярные обходы и объезды лесных участков, беседы с посетителями леса, жителями земельных участков, граничащих с городскими лесами о запрете рубки деревьев.

Российское законодательство предусматривает ответственность за незаконную рубку хвойных деревьев:

- наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей

- на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей

- на юридических лиц в размере от 200 до 300 тысяч рублей

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