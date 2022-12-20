Живая новогодняя елка в Перми 2022: где купить и цены на хвойные породы деревьев в лесничествах

Живые новогодние елки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Приближается самый любимый и долгожданный праздник – Новый год! Многие жители Перми по традиции будут ставить и украшать в своих домах главный новогодний символ – живую елку или другие виды хвойных деревьев. В декабре 2022 года живую новогоднюю ель каждый желающий может выбрать и купить в лесничествах Пермского края.
Где на законном основании можно купить живую новогоднюю елку в Перми
Жители Перми могут купить живую новогоднюю ель в лесничествах Пермского края на законном основании.
Законным основанием для покупки елей и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников гражданами является пункт 4.1 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации, статья 8 Главы V «Исключительные случаи заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков» Закона Пермского края от 29 августа 2007 года № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений».
В других случаях, согласно действующему лесному законодательству, на территории пермских городских лесов рубка деревьев, в том числе хвойных пород запрещена.
Хвойные породы деревьев для покупки в лесничествах
Жители Перми для украшения к Новому году на законном основании могут купить в лесничествах Пермского края ель, пихту или сосну.
Фото: Минприроды Пермского края.
Пошаговый алгоритм для покупки живой новогодней елки
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края для жителей Перми и региона предлагает пошаговый алгоритм для покупки новогодней елки.
ШАГ №1. Обратитесь в одно из лесничеств Пермского края. При себе необходимо иметь копии паспорта и ИНН.
ШАГ №2. Выберите размер (высоту) новогодней елки и произведите оплату любым удобны способом с получением чека.
ШАГ №3. Предъявите чек и заключите договор купли-продажи.
ШАГ №4. Смело отправляйтесь в лес: на специально отведенном месте можно срубить выбранную и оплаченную живую новогоднюю елку.
Лесничество предлагает живые новогодние елки для покупки под линиями электропередач, области газопроводов и нефтепроводов, в где через какой-то период времени пойдет плановая рубка для расчистки участка.
Одна семья или одиноко проживающий гражданин могут купить не более 2 штук живых новогодних елок.
Цены на живые новогодние елки в лесничествах
Лесничества Пермского края в 2022 году установили цены на живые новогодние ели и другие породы хвойных деревьев в зависимости от их размера (высоты):
- до 1 метра - 26,10 рублей за 1 штуку
- от 1,1 до 2 метров - 52,20 рублей за 1 штуку
- от 2,1 до 3 метров - 78,30 рублей за 1 штуку
- от 3,1 до 4 метров - 104,40 рублей за 1 штуку
- свыше 4,1 метров - 156,60 рублей за 1 штуку
Адреса лесничеств для покупки живой новогодней елки
Жители Перми, желающие купить живую новогоднюю елку, могут обращаться с заявлением для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в краевое учреждение «Пермское лесничество» в селе Култаево по адресу: ул. Романа Кашина, 81. Телефоны для справок: 8 (322) 294-80-23 и 294-82-98.
Также можно обратиться в Закамское лесничество, расположенное в Перми по адресу: ул. Маршала Рыбалко, 119. Телефоны для справок: 284-04-35 и 284-04-42.
Адреса и телефоны других лесничеств Пермского края можно найти по ссылке на сайте регионального Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Штрафы за незаконную рубку живых новогодних елок
В Пермском крае за незаконную рубку или выкапывание хвойных деревьев предусмотрена административная или уголовная ответственность с наложением штрафа. Кроме того, нарушителю необходимо будет возместить ущерб за незаконную рубку.
Работники участковых лесничеств Пермского края проводят регулярные обходы и объезды лесных участков, беседы с посетителями леса, жителями земельных участков, граничащих с городскими лесами о запрете рубки деревьев.
Российское законодательство предусматривает ответственность за незаконную рубку хвойных деревьев:
- наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей
- на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей
- на юридических лиц в размере от 200 до 300 тысяч рублей
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лучшие места для зимнего семейного отдыха в Перми 2022
Рассказываем, что в Перми для зимнего семейного отдыха предлагают Термы Тенториум, «Акула Парк», музей «Хохловка» (Подробнее…)
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru