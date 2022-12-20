В Соликамске многодетный отец, гуляя с коляской, задержал дерзкого грабителя

Молодой отец из Соликамска показывает на арку, в которой он задержал налетчика. Фото: скрин с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.

- Да, это я выдернул сумку из рук девушки и попытался убежать, но меня задержал какой-то мужчина, - опустив голову, объясняет грабитель.

- А с какой целью хотели сумку похитить? – спрашивает следователь.

- Не помню.

Планы дерзкого грабителя из Соликамска нарушил местный житель Михаил, гулявший в это время с маленьким ребенком. Преступление произошло возле дома на улице Северной. Когда по своим делам здесь шла женщина, к ней подбежал неизвестный и попытался вырвать сумку из рук.

23-летний грабитель арестован. Фото: скрин с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.

- Оказывая сопротивление, потерпевшая упала на снег, но продолжала удерживать свое имущество, - рассказали о случившемся в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Между нападавшим и жертвой завязалась борьба. Злоумышленник начал наносить женщине удары руками и ногами. Когда она ослабила сопротивление, налетчик вырвал сумку и попытался скрыться в арке жилого дома.

Невольным свидетелем произошедшего стал бывший сотрудник полиции и многодетный отец, гулявший в это время с маленьким ребенком. У Михаила с супругой трое детей, недавно родилась дочка. Именно с младшей дочкой в коляске мужчина и гулял в тот день.

- Смотрю, он выдернул сумку из рук лежащей на снегу женщины и побежал в сторону арки, - вспоминает герой. – Я в это время как раз из арки выходил. Сразу понял, что бежит грабитель. Отодвинул коляску, нагнал его и поставил подножку.

А потом, обездвижив налетчика, молодой отец удерживал грабителя до приезда сотрудников полиции.

Задержанным оказался 23-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж, совершенный с применением насилия неопасного для жизни и здоровья».

Сейчас налетчик арестован, похищенное имущество возвращено законной владелице.

В полиции заверили, что смелый поступок отца, задержавшего во время прогулки с ребенком грабителя, обязательно в ближайшее время будет отмечен.

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