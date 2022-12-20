Ярмарки в компании с Дедом Морозом: в Перми накануне Нового года откроются праздничные базары

На ярмарках можно купить товары от пермских фермеров Фото: Евгения ГУСЕВА

Запасаться продуктами к новогоднему столу, а также праздничными сувенирами для друзей и коллег лучше заранее, чтобы не бегать в последние дни года по магазинам, не стоять в пробках и не переживать, что ни на что не остается времени.

Поэтому за 10 дней до Нового года в Перми откроются городские ярмарки, где можно будет купить товары, изготовленные фермерами и предпринимателями Прикамья.

И сыр, и сувенир

Новогодние городские ярмарки будут работать с 21 по 23 декабря на трех площадках: на Комсомольском проспекте, 79, возле ДК им. Солдатова, на улице Советской Армии, 33 и на улице Уинской, 10. Режим работы ярмарочных шатров - с 12.00 до 20.00.

В торговых рядах будет представлена продукция от местных фермеров и производителей: мед, колбасы, рыбные и мясные деликатесы, сладости, молочная продукция, а также товары ручной работы.

Конечно, многие пермяки привыкли заходить в супермаркет и набирать там полные тележки продуктов.

- Но поход на ярмарку нельзя сравнить с магазином, - считает директор МКУ «Пермского бизнес-инкубатора» Елизавета Саксонова. - Там представлена натуральная сельскохозяйственная продукция, которую производят прикамские фермеры. И, к примеру, колбаса, которую продают на наших ярмарках, отличается от той, которую вы покупаете в магазинах. А если вы попробуете фермерский шашлык… Поверьте, я шашлыка вкуснее не ела.

На всех трех ярмарках создадут новогоднее оформление, а на Комсомольском проспекте, 79 к тому же ежедневно с 13 до 16 часов будет проходить анимационная шоу-программа с участием сказочных персонажей. Состоятся тематические мастер-классы: «Мастерская Деда Мороза» по изготовлению новогодней композиции из елочных веток, «Новогодняя игрушка-ангел своими руками», «Поздравительная открытка». Дед Мороз и Снегурочка будут дарить детям подарки за участие в играх и мастер-классах. Откроется стилизованная фотозона «В гостях у сказки».

Покупки у самовара

Традиционно в России большие ярмарки становились более значимым мероприятием, чем просто продажа-покупка. К ним готовились задолго, собирались, как на праздник. Кроме торговых рядов работали разные развлекательные площадки.

Сейчас эти традиции постепенно возвращаются, и 29 декабря в центре Перми откроется Большая праздничная ярмарка. Она разместится в 64-м квартале городской эспланады, на площади перед Театром-Театром, в непосредственной близости от ледового катка. Партнерами мероприятия помимо «Пермского бизнес-инкубатора» выступят Министерство промышленности и торговли Пермского края и Пермская торгово-промышленная палата.

Так что в новогодние каникулы на эспланаде можно будет и прокатиться с горок в ледовом городке, и встать на коньки, и купить разнообразные вкусности. На ярмарке будет представлен широкий выбор товаров от производителей Перми и края. Например, «Вязовские пряники», изготавливаемые предпринимателями из Кунгура; продукцию агрофирм «Шадейка» и «Острожка», «Чердынь-Хлеб», «Пермские пчелы», «Промед», «Бардымский продукт» и других. В торговых рядах будут представлены мясопродукты, домашняя птица, мясные деликатесы и сыры к праздничному столу, сладости и другие «Чердынские гостинцы», новогодние товары, сувениры с символикой «Пермь-300».

Кроме этого, на ярмарке будет установлен самый большой действующий самовар в мире. Его смастерил житель Перми Александр Новокшонов в 2014 году, а спустя два года этот самовар, объемом 555 литров, вошел в российскую Книгу рекордов Гиннесса. И на большой новогодней ярмарке с 29 по 31 декабря, а также и со 2 по 4 января с 14 до 18 часов всем желающим будут наливать горячий чай.

Большая праздничная ярмарка продлится до 8 января.