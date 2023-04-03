«Шок или сенсация?» Как пермяки отреагировали на новую постановку Богомолова «Летучий голландец»

Фото: Никита Чунтомов.

В выходные Пермский театр оперы и балета попал в федеральные новости с премьерой Константина Богомолова «Летучий голландец». В Пермь - посмотреть на творение столичного режиссера - прилетели не только московские гости, но и супруга режиссера Ксения Собчак.

«Лечу к мужу на премьеру «Летучего голландца» в Пермь! Вагнер – это серьезно», - написала ведущая в своем телеграм-канале.

- Когда в 2021 году, вскоре после премьеры «Кармен», мы обсуждали с театром продолжение сотрудничества, среди других названий я предложил «Летучего голландца», - рассказал сам режиссер-постановщик Константин Богомолов. - С одной стороны, очень хотелось поработать с музыкой Вагнера, а «Голландец» - самое адекватное, самое правильное для Пермской оперы название, идеально вписывающееся в объем сцены и зала. Одновременно после «Кармен» было интересно сделать шаг в сторону русского репертуара - а Вагнер, как ни парадоксально, для меня самый русский из западных композиторов.

Опера «Летучий голландец» была написана по народной легенде и новелле Генриха Гейне о заколдованном корабле, который не может достигнуть гавани. Богомолов же перенес действие спектакля в коми-пермяцкую деревню, куда попадает беглый преступник.

Его герой - это маньяк с жуткими татуировками и зелеными глазами, сбежавший из соликамской колонии «Белый лебедь». Он ищет преданную женщину, которая остановит поток тех «шалав», что встречаются ему на жизненном пути и которых он вынужден убивать. Пока бродит по тайге, беглый преступник натыкается на разбившийся самолет с погибшими артистами. Забирает их украшения и руки-ноги – чтобы кормить встречающихся волков.

Когда беглец попадает в деревню Бураны, знакомится с дочерью местного начальника. Она соглашается стать той самой преданной женщиной, но заканчивается все в итоге трагически, она погибает.

Еще одна из находок Богомолова: пока артисты поют классического Вагнера на немецком языке, в титрах бегут тексты «Фаины» группы «На-На», «Да я шут, я циркач, но что же» из Мистера Икса или «Золотые купола» Круга. А заканчивается все песней Алены Апиной «Мой летучий голландец любви».

Мнения зрителей после просмотра спектакля резко разделились: «В Перми - сенсация. На премьеру едут со всей страны, и это, поверьте, того стоит! Константин Богомолов и Филипп Чижевский вновь создали замечательный оперный спектакль» (в «Кармен» режиссер превратил главную героиню в еврейку с одесской Молдаванки, - Ред.).

«Возможно, я не слишком искушенный зритель, но мне безумно понравилось», «Сюжет абсолютно не тривиальный и очень круто вписывается в современный контекст. В постановках Константина Богомолова всегда искрометный юмор, потрясающая ирония и резкая, честная позиция автора к произведению», «Забавные сочетания несочетаемого, все это возбуждает в новом зрителе интерес», - пишут в соцсетях восторженные зрители.

Но были среди них и такие, кто вставал и уходил из зала посреди двух с половиной часовой постановки без антракта.

«Закрываешь глаза - великолепное исполнение Вагнера. Открываешь - видишь картинку на сцене, ужасаешься. Еще и дискотека в финале», «У театра есть просветительская, образовательная функция, как у любого культурного учреждения. Можете себе представить, что вы пришли в выставочный зал посмотреть Айвазовского, а картины висят хаотично, вверх ногами, а некоторые вовсе переписаны в другом стиле?»

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