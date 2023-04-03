В новый пермский зоопарк на Нагорном перевезли кроликов, птиц и грызунов

Фото: permkrai.ru

Наконец-то новый пермский зоопарк, который продолжают строить на улице Архитектора Свиязева, 17в, принял первых постояльцев. В помещения контактного зоопарка сюда перевезли 300 небольших животных.

- Среди новоселов – кролики пород Шиншилла, Бабочка, Французский баран, а также грызуны и домашние птицы, - сообщила директор Пермского зоопарка Юлия Шитова.- Некоторое время переселенцы будут находиться на карантине, и за ними будут наблюдать ветеринары – животным нужно привыкнуть к новым условиям.

Для животных предусмотрели удобные вольеры. Фото: permkrai.ru

Ведущий зоолог Ольга Аликина рассказала, что в новом контактном зоопарке много различных подсобных помещений. Здесь есть карантинный блок, кормовая, ветеринарный кабинет. Для сотрудников предусмотрели раздевалки и душевые.

Новоселье справили кролики. Фото: permkrai.ru

Чуть позже в контактный зоопарк на Нагорном собираются перевезти лошадей, камерунских коз и карликовых овец.

- Тут оборудовали просторные денники для лошадей, а для козочек и овец установили уличные вольеры, в которых можно регулировать температуру воздуха, - сообщила Ольга Аликина.

Переехали в новый зоопарк и грызуны. Фото: permkrai.ru

Пермякам напомнили, что действующий зоопарк на улице Монастырской, 10 продолжает принимать посетителей. Он открыт в любой день недели с 9.00 до 21.00, в кассе при этом прекращают продавать билеты в 20.00.