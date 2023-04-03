Пермяки возлагают цветы на Аллее журналистов в память о погибшем военкоре Владлене Татарском

В Перми почтили память погибшего военкора Владлена Татарского. Фото: t.me/prikamskie

В Перми 3 апреля на Аллее журналистов, что на улице Уинской, возле памятного камня появился портрет погибшего военкора Владлена Татарского, рядом – букет алых гвоздик. Пермяки несут цветы, чтобы почтить память известного журналиста.

Напомним, Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга на Университетской набережной. Наши коллеги из «КП - Санкт-Петербург» подробно сообщают всю информацию о случившемся.

В кафе проходил творческий вечер военкора, на который были пр

После взрыва в кафе пострадали более 30 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

иглашены около сотни человек. По одной из версий, знакомая Татарского Дарья Трепова подарила ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. Владлен погиб на месте, более 30 человек были ранены.

СК России возбудил уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемая скрылась с места ЧП. По последним данным, Дарью Трепову задержали в Петербурге.

Кто такой Владлен Татарский?

Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Настоящее имя Владлена Татарского Максим Фомин. Он родился в Макеевке в 1982 году. Окончив школу, пошел работать шахтером. Занимался мелким бизнесом, потом попал в колонию.

В 2014 году на Донбассе началось обострение событий, колония, где Максим отбывал наказание, попала под обстрел. Тогда он сбежал, примкнул к формированиям, отстаивающим независимость Донбасса.

Подозреваемая в убийстве Татарского. Фото: соцсети.

Кстати, 20 августа 2022 года было совершено убийство Дарьи Дугиной, российской журналистки, политолога и активистки, дочери философа Александра Дугина. На Можайском шоссе в районе подмосковного поселка Большие Вязёмы в ее автомобиле сработало взрывное устройство, Дарья погибла.

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