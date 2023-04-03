В Прикамье с середины недели начнется похолодание

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае ожидается похолодание. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6) рассказал начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.

Днем, 3 апреля, будет очень тепло. Несмотря на облачную погоду, солнце будет пробиваться и хорошо прогревать. В Перми температура поднимется до +11…+13 градусов. По южной части региона потеплеет до +15. Немного холоднее окажется в северных районах, но тоже тепло. Такой характер погоды сохранится в ближайшие три дня.

«На деревьях уже появились почки, но до цветения еще далеко, несмотря на раннее начало весны. Все таки почва еще промерзшая, и снег не везде сошел», — отметил Павел Смирнов.

С четверга, 6 апреля, продолжительный период аномального тепла, который длился три недели, закончится. Ожидается значительное похолодание. Ночью начнет подмораживать, а в дневные часы в четверг и пятницу будет не выше +5…+7 градусов. При этом похолодание будет компенсироваться обилием солнца.

К выходным начнет немного теплеть — в воскресенье до +7…+9 градусов в дневные часы. Неделя будет сухая. В ночь со среды на четверг местами возможен слабый дождь, а далее вновь без осадков до конца выходных.

Ранее сообщалось, что далее в Пермский край придут холода и снегопады. Павел Смирнов прокомментировал эту информацию: «Прогноз погоды крайне неустойчив. Он еще много раз поменяется, и пока можно не пугаться сообщений о мощном похолодании и снегопадах».

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