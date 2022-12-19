Сезонный подъем ОРВИ в Пермском крае: грипп вернулся, коронавирус — не ушел

Главный клинический фармаколог Минздрава Пермского края Ольга Тазиева.

Об особенностях сезона ОРВИ и гриппа, задачах врача и пациента, а также важности правильной защиты лиц из групп риска нам рассказала главный клинический фармаколог Минздрава Пермского края Ольга Тазиева.

- Сколько в крае заболевших ОРВИ и гриппом?

- По данным на 11 декабря, в Пермском крае зарегистрировано почти 26 тысяч лиц с ОРВИ и гриппом. Порог заболеваемости превышен более чем на 40%. Мы еще на старте сезона, пока заболеваемость увеличивается каждую неделю. Мы видим, что в соседней Свердловской области сейчас наблюдается рост заболеваемости гриппом. Это тоже важно, учитывая постоянное перемещение людей.

- Сколько случаев гриппа зафиксировано в Пермском крае?

- Подтвержденных случаев гриппа – 111. Практически все они вызваны штаммом Н1N1. Большинство заболевших, 78 человек из 111 – дети. Есть один случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Одно время считалось, что если человек болеет ковидом, то он не может заразиться другой вирусной инфекцией, так как коронавирус как бы занимает организм и не пускает в него «конкурентов». Позже оказалось, что микст-инфекция гриппа и коронавируса вполне возможна.

- Тяжело протекает заболевание у человека?

- Пациент госпитализирован. Был вопрос, куда госпитализировать человека с обеими инфекциями сразу? Положим в ковидный госпиталь – он там гриппом других людей заразит. Положим в отделение ОРВИ – он там вспышку коронавируса обеспечит… Приняли единственно верное решение – госпитализировали в отдельный бокс. Свиной грипп – непростая инфекция, данный штамм часто вызывает тяжелое течение болезни. Вместе грипп и коронавирус наносят двойной удар по организму.

- Что еще отличает нынешний сезон ОРВИ, кроме возвращения гриппа после двухлетнего отсутствия?

- «Поднимает голову» не только грипп: за два года борьбы с ковидом мы немного упустили из внимания другие возбудители. Помимо гриппа и коронавируса, сейчас циркулируют респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусная, энтеровирусная и другие инфекции. Все это обязывает нас более внимательно подходить к назначению пациентам лекарственных препаратов. К счастью, экспресс-диагностика шагнула далеко вперед, сегодня мы часто можем поставить точный диагноз больному прямо у него дома. Конечно, большое значение имеет и эпидемический анамнез – информация о том, с кем контактировал больной. Плюс, клиническая картина у всех перечисленных ОРВИ все-таки разная. Грипп, например, всегда протекает молниеносно, с острым началом, с выраженной головной и мышечной болью и даже светобоязнью. Это проявления сильной интоксикации, которая сопровождается высокой температурой. Коронавирус чаще начинается с продромального синдрома – легкого недомогания, после которого уже начинает развиваться «клиника» заболевания. У энтеровирусных инфекций сразу после начального общего недомогания развивается поражение желудочно-кишечного тракта. Но врачи знают, что картина не всегда соответствует стандартам. Каждый пациент индивидуален, в том числе и в восприимчивости к вирусам.

- Как я понимаю, эта ситуация налагает на врачей особую ответственность.

- Безусловно. Но у врача сегодня есть все, чтобы быстро принять верное решение. Главное в этой ситуации — исключить коронавирусную инфекцию и грипп. Для этого есть экспресс-диагностика. Если оба вируса исключаются, назначается симптоматическая терапия. Если подтверждается грипп или ковид — назначается соответствующее лечение. При необходимости врач направит пациента на компьютерную томографию, общий анализ крови или другие диагностические исследования. Пациентам тоже не стоит забывать о золотом стандарте своих действий: при недомогании необходимо вовремя обратиться к врачу. Особенно это касается пациентов из групп риска тяжелого течения любой вирусной инфекции.

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- Кто входит в группы риска?

- Беременные, дети до шести лет, лица старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями (гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет) и иммунодефицитными состояниями, в том числе с нелеченой ВИЧ-инфекцией, либо принимающие препараты, подавляющие иммунный ответ. Также в группу риска входят пациенты со злокачественными новообразованиями. За пациентами из группы риска наблюдать необходимо особенно внимательно, потому что клиническая картина у них может развернуться молниеносно.

- А как защитить пациентов из группы риска от ковидинфекции?

- Разработка вакцин против коронавирусной инфекции шагнула очень далеко. Сегодня существуют разные виды вакцин. Но у пациентов из группы риска вакцинация может не простимулировать достаточный иммунный ответ. Поэтому им в качестве дополнительной меры профилактики может быть показана пассивная иммунизация моноклональными антителами – сейчас в нашем арсенале появился такой препарат. При введении он блокирует вирусные частицы, буквально обрывая начало болезни. Также этот препарат часто назначают в качестве меры профилактической защиты пациентам из группы риска, особенно пациентам с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Последствия коронавирусной инфекции бывают очень серьезными. Ковид часто вызывает микротромбирование сосудов, а для пациентов с хроническими заболеваниями это означает практически гарантированное обострение основных болезней — так называемую декомпенсацию. Последствия ее очень серьезны! Также моноклональные антитела используются для доконтактной профилактики у пациентов с ожирением, сахарным диабетом первого и второго типа, у пациентов с хроническими заболеваниями почек, в том числе у лиц на гемодиализе и других пациентов со сниженным иммунным ответом.

- Чем моноклональные антитела отличаются от вакцины?

- При столкновении с патогеном наша иммунная система естественным образом вырабатывает антитела, чтобы защитить нас от инфекций. У вакцинации тот же принцип: после введения вакцины организм вырабатывает антитела самостоятельно. Моноклональные антитела разработаны в лаборатории. Если после введения вакцины напряженный иммунитет формируется через две-три недели, то моноклональные антитела начинают работать сразу после введения и циркулируют в организме продолжительное время. Вообще, фармакология считает появление таких лекарств одним из самых важных достижений в медицине. Моноклональные антитела применяются не только для борьбы с коронавирусом. Также специальные моноклональные антитела используются в онкологии для лечения пациентов с опухолями.

- А от иммуноглобулинов чем моноклональные антитела отличаются?

- Иммуноглобулины неспецифичны и при попадании в организм блокируют все, до чего могут «дотянуться». Моноклональные антитела действуют в отношении конкретного агента. Причем часто они реагируют даже не на вирус целиком, а на конкретный набор белков в его структуре.

- В каких лечебных учреждениях есть этот препарат?

- Его распределяют и по больницам, и по амбулаторному звену. Ранее Минздрав буквально в «ручном режиме» отслеживал, какое количество пациентов из групп риска наблюдается в поликлинике. Смотрели, кому это лекарство необходимо в первую очередь. Сейчас эта система уже отработана, распределение идет четко по заявкам.

- Вы работаете в ковидном госпитале: много сейчас тяжелых больных?

- В целом, конечно, пациентов сейчас стало меньше, болеют они легче, реже встречается значимое снижение сатурации. Но мы отмечаем другую тенденцию: в структуре госпитализированных стало больше людей с сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями. К примеру, у пациента инсульт, и на его фоне развивается коронавирусная инфекция. Или другой случай: пациент перенес острый инфаркт миокарда, и в течение двух дней заболел коронавирусной инфекцией. Здесь можно и по-другому сказать: человек перенес сосудистую катастрофу на фоне инкубационного периода коронавирусного заражения. Это еще одна иллюстрация к тому, как важно обеспечивать своевременную качественную профилактику пациентам из групп риска.

Плюс, вирус постоянно мутирует, и предсказать, как болезнь будет проявлять себя завтра, я не могу. Ясно одно: расслабляться нет никакого смысла.

- Что может сделать каждый из нас, чтобы не заболеть самому и не заражать окружающих?

- Лучше масок пока никто ничего не придумал. Маски – это первый защитный барьер. Понимаю, что никто не хочет нового масочного режима, но лучше неудобство от ношения масок, чем от лежания дома с высокой температурой. Кроме масок есть и другие простые правила — мытье рук и соблюдение социальной дистанции. А еще каждый из нас может прийти в поликлинику и своевременно сделать прививку от гриппа и коронавируса или получить защиту от коронавирусной инфекции, используя моноклональные антитела длительного действия. Также хочу напомнить, что не стоит при высокой температуре и других симптомах ОРВИ самостоятельно принимать антибиотики. Эти препараты в борьбе с вирусами бесполезны. Антибактериальную терапию может назначить только врач, если будет видеть риск вторичного бактериального инфицирования.