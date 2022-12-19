«Приятный отдых, вкусная кухня, интересные события»: почему все больше российских туристов приезжают в Пермский край

Алексей Черников: Самым массовым мероприятием года станет Студенческая весна. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за чего вырос интерес туристов к поездкам по Прикамью, что привлекает их в нашем регионе - об этом и многом другом мы разговариваем с заместителем председателя правительства Пермского края по вопросам туризма, молодежной политики и цифрового развития Алексеем Черниковым.

КУРОРТЫ, КАК НА КАВКАЗЕ

- Алексей Леонидович, Пермский край стал одним из популярных направлений для путешественников. С чем это связано?

- Министерство по туризму и молодежной политике активно работало с туристическим сообществом Пермского края. Мы определяли, что можем предложить туристам, какая нужна помощь от властей. Проводили рекламные туры для прессы, участвовали в крупных отраслевых мероприятиях. И эта системная работа дала результат. В 2021 году в программе туристического кешбэка участвовали 39 компаний, а в 2022 году - почти в два раза больше. Работает и «сарафанное радио». Люди узнают о Пермском крае, слышат отзывы путешественников, в итоге они голосуют рублем и покупают туры к нам. Приезжают туристы и из близлежащих регионов, и из Москвы, Санкт-Петербурга, которые открывают для себя Прикамье.

- А почему они выбирают именно Пермский край?

- Мы получаем от туристов обратную связь, они говорят: здесь очень приятный отдых, люди добрые, вкусная кухня, интересные события. То есть они к нам приезжают и понимают, что и за пределами МКАД есть привлекательный мир. Для них это определенный культурный шок, но при этом они абсолютно комфортно себя чувствуют и готовы к нам приезжать еще.

Привлекают туристов красивые пейзажи, Уральские горы, сплавы по рекам, горнолыжные курорты, санатории. В Прикамье можно получить санаторно-курортное лечение, ничем не уступающее тому, что предлагают курорты Кавказских Минеральных Мод или Мацесты. В Усть-Качке есть бассейн с рассолом, который поднимают с глубины полторы тысячи метров, по содержанию солей он даже плотнее, чем вода в Мертвом море.

Загрузка наших санаториев составляет более 90 процентов. Поэтому в последние годы курорт «Ключи» расширяется, там строятся новые корпуса. Хотелось бы, чтобы и собственники курорта «Усть-Качка» задумались о глобальном расширении.

- Насколько я знаю, в Прикамье проходил конкурс на получение грантов для создания в регионе глэмпингов. Выделяются ли еще какие-то средства - краевые или федеральные - для поддержки местных туроператоров?

- Да, мы выделяем гранты на установку глэмпингов - некапитальных строений, которые размещаются в местах с красивыми видами. Туристы могут провести вечер у костра, но ночевать в комфорте, в теплом помещении. Популярность глэмпингов очень высокая, цена доступная, поэтому желающих побыть наедине с природой много.

Продолжаем работу с осуществлением грантовой поддержки предпринимателей Пермского края. В 2023 году из федерального бюджета на эти цели будет выделено 121,8 млн руб. Еще 203 миллиона будет также направлено из федерального бюджета на улучшение привлекательности исторического центра Перми. Там появится единое туристическое пространство с оформленными в одном стиле вывесками, системой пешеходной навигации, малыми архитектурными формами, чтобы туристы чувствовали себя комфортно.

БОЛЬШЕ ОТЕЛЕЙ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

- Не раз приходилось слышать, что у нас плохо развита туристская инфраструктура: негде переночевать, поесть...

- Для участия в программе туристического кешбэка гостиницам необходимо пройти обязательную классификацию. После чего им будет присвоена «звездность», также гостиница будет добавлена в Федеральный реестр. В основном, это небольшие «трехзвездочные» отели. Мы работаем над тем, чтобы таких гостиниц в Прикамье становилось больше. Так как это коммерческий бизнес, наша задача - максимально привлечь инвесторов для строительства гостиниц.

Выстраивается работа с АО «Корпорация Туризм.РФ». По всей России корпорация реализует 53 проекта, два из них в Пермском крае. Это гостиница на Окулова, 4 - бывшее здание казармы ВКИУ. Оно будет полностью реконструировано, отель получит категорию «4 звезды», там будет 183 номера с конференц-залом и СПА с прекрасным видом на Каму. Второй проект - во всесезонном курорте Губаха, где тоже планируется строительство гостиниц для размещения в активный сезон лыжников.

А что касается мест, где можно поесть, то недавно был опубликован рейтинг обеспеченности ресторанами территорий на душу населения. И Пермский край в нем на третьем месте после Татарстана и Воронежской области. Москва и Санкт-Петербург находятся в рейтинге значительно ниже.

- В этом году Пермь впервые принимала два крупных мероприятия в сфере туризма: Всероссийский круизный форум и Всероссийский форум по промышленному туризму. Это что-то дало нам кроме престижа?

- На эти форумы к нам приезжают федеральные игроки туристической отрасли, круизной, судостроения, которые за счет своих ресурсов помогают нам привлекать в дальнейшем туристов. И благодаря этому туристический поток увеличивается.

Внутреннему туризму должна сопутствовать хорошая событийная линейка. Следующий год для Перми юбилейный, интересных мероприятий будет много, планируем, что туристы будут приезжать не только на культурно-познавательный и экологический туризм, но и на событийный.

«ДЕТИ ЕДУТ К ДЕТЯМ»

- Второй год в Прикамье действует проект «Дети едут к детям». Насколько он стал успешным?

- Этот проект изначально предложила министр по туризму Юлия Ветошкина. В семьях решение о путешествиях часто принимают, исходя из интересов детей. И появилась идея, чтобы дети сами планировали те поездки, которые были бы им интересны, и эти маршруты становились бы доступными для других ребят. Тут совпало, что Федерация начала эксперимент по субсидированию социального заказа на детский туризм. И часть затрат на эти путешествия субсидируются за федеральный счет, а часть за счет краевого бюджета. Для самих ребят эти поездки бесплатны.

В 2021 году в проекте «Дети едут к детям» было 15 маршрутов, а в 2022-м их стало уже 45. Более 7 тысяч детей побывало в поездках по этим маршрутам. Школьники Звездного, к примеру, ездили в Кунгур и Чусовой на экскурсию под названием «Клад Ермака». А ребята из Верещагино посетили Пермский краеведческий музей и музей деревянного зодчества «Хохловка». После экскурсий школьники рассказывают о своих поездках, выкладывают видео, заинтересовывают своих сверстников. На следующий год мы планируем расширить квоту.

- Сейчас в Пермском крае единое Министерство по туризму и молодежной политике. А с 1 января 2023 года из него будет выделено отдельное Агентство по делам молодежи. Для чего это нужно?

- На уровне Федерации тоже есть отдельное ведомство - Росмолодежь. И выделение Агентства по делам молодежи из Минтуризма - в первую очередь логическое решение в рамках текущей повестки, связанное приоритетным вниманием к детям и молодежи. Во-вторых, это даст возможность нашему краю более активно участвовать в конкурсах на получение федеральных субсидий на молодежную политику. В частности, нам очень нужны молодежные центры. Одну заявку мы в этом году выиграли, получили 128,3 миллиона рублей на ремонт и обустройство молодежных центров в Чусовом, Соликамске и Перми, а также на проведение событий для молодежи.

ПЕРМЬ БУДЕТ ГУДЕТЬ

- В Прикамье постоянно проходят крупные молодежные мероприятия. Ежегодным стал краевой молодежный форум «Пермский период». А на будущий год запланировано проведение всероссийской Студенческой весны?

- В 2021 году губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил нам задачу привезти Студвесну в юбилейный год к нам. Мы с этим поручением успешно справились. Всероссийская Студенческая весна состоится с 26 по 31 мая 2023 года. Это будет самое массовое мероприятие года - 3500 участников приедут в Пермь. На проведение мы получили 100 миллионов от Федерации. У нас проработана хорошая концепция события, с максимальным вовлечением жителей. Пермь будет «гудеть» всю неделю.

Открытие будет проходить в центре города, на эспланаде. Надеюсь, что погода нам позволит максимально раскрыть потенциал Перми для приезжих. А церемония закрытия - в УДС «Молот». Будет задействован и Театр-Театр, и кампус ПГНИУ.

Как всегда, будем удивлять региональной программой. У нас выдающиеся молодые ребята, которые, я уверен, в дальнейшем найдут свое место в театральном искусстве, как это уже сделали амбассадоры пермского искусства, например, режиссер Александр Шумилин, который входит в режиссерско-постановочную группу Студвесны. Мы хотим сделать грандиозное мероприятие, на которое будет обращено внимание и федеральных СМИ. Все должно пройти красиво, запоминающе и необычно.

- На днях в Перми прошла финальная игра сезона-22 Первой лиги КВН. Это было заметное событие для Прикамья, которое посетили много приглашенных гостей и звезд. Именно благодаря вашим усилиям Первая лига «зашла» в Пермь: в начале года было подписано соглашение с АМИК. Что нас ждет в следующем году?

- Ждет новый сезон. У нас с ТТО «АМИК» договор до 2025 года с возможностью пролонгации, если стороны будут позитивно оценивать работу друг друга. Сейчас мы довольны результатом на 200 процентов.

К нам помимо пермских зрителей, для которых и организовано это красивое шоу, приезжают и любители КВН из Москвы и других городов, в том числе ранее ни разу не бывавшие в Перми. И они открывают для себя Прикамье не только как место проведения КВН и поддержки своей команды, но и как перспективное место для отдыха.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ КРЕАТИВНОЙ

- Давайте перейдем к еще одному направлению, которое вы курируете, - цифровому развитию. Что такое креативная экономика и насколько она развита в нашем регионе, кто ее создает и для кого?

- Креативная экономика - достаточно новое направление, которое сейчас набирает обороты. Пермский край - исторически промышленный регион, и большая часть валового продукта создается за счет промышленного производства. Но, помимо этого, у нас есть производство товаров и услуг, которое надо развивать за счет современных подходов. Сейчас уже около 60 процентов прикамских компаний креативного сектора, имеющих наибольшую выручку, относятся к IT-сектору.

С каждым годом креативные индустрии будут становиться частью нашей повседневной жизни, и сейчас у нас есть отличная возможность их развивать комплексно. Сюда входит и гейм-индустрия - производство игр, и фэшн-дизайн - производство одежды под заказ потребителя с проектированием моделей в цифровом виде. Современные условия позволяют оцифровывать практически любые отрасли экономики, улучшая нашу жизнь. Можно создавать новый дизайн бытовых вещей, например, настольной лампы или лысьвенской эмалированной посуды, которая будет иметь новые формы, привлекающие потребителя.

Мы включили креативную экономику в Стратегию социально-экономического развития Пермского края - это хороший задел на будущее. Для представителей креативной индустрии поддержка от власти, участие в специализированных форумах - большой стимул для дальнейшего развития.

Один из таких потенциальных форумов – «Креативная неделя в Перми», которую мы хотим провести в 2023 году в рамках Дней предпринимательства. Это будет крупная выставка, где представители креативных индустрий могли бы собраться вместе, продемонстрировать свои стенды, поговорить о необходимой поддержке, о проблемах, привлечь внимание крупных инвесторов.

КОМАНДА ПО СПОРТИВНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

- Расскажите, пожалуйста, про первую Пермскую олимпиаду по алгоритмическому программированию.

- Мы провели ее для молодых ребят, увлекающихся спортивным программированием. В финале олимипады участвовали сто школьников, студентов вузов и СПО, которые связывают свое будущее с программированием, а заявок на отборочных этапах было в 4 - 5 раз больше. С помощью ПГНИУ и пермского Сетевого ИТ-университета были разработаны восемь кейсов с заданиями. Надо было написать коды по их решению. В течение пяти часов ребята выполняли эти задания, лучший результат - семь.

В следующем году тоже будем проводить олимпиаду, чтобы у нас была своя команда по спортивному программированию, которая могла бы в дальнейшем достойно представлять край на всероссийских и международных соревнованиях. И, думаю, количество участников вырастет в разы.

У нас в крае 19 тысяч ИТ-специалистов. С помощью таких мероприятий мы поддерживаем интерес к цифровой отрасли и надеемся, что число специалистов вырастет.

- Нашим опытом по информационной безопасности заинтересовались в других регионах страны. Будет ли продолжена работа в этом направлении в будущем году?

- Надо понимать, что атаки иностранных хакеров на наши сети идут постоянно. И мы должны защитить информационное пространство, чтобы наши сервисы работали без сбоя: Госуслуги, сайты региональных министерств, правительства.

Поэтому мы в этом году провели несколько мероприятий по информационной безопасности, в том числе в теме оборонно-промышленного комплекса. В октябре в Перми состоялась Межрегиональная конференция по информационной безопасности и информационному взаимодействию в Приволжском федеральном округе «Инфофорум-Прикамье 2022», на которой выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он рассказал о разработках пермских ИТ-компаний, направленных на обеспечение информационной безопасности предприятий Прикамья, и о всем комплексе мер, которые мы осуществляем, начиная от работы с провайдерами связи и операторами.

Чтобы мы были полностью защищены, в Прикамье импортное программное обеспечение замещается отечественным. Центры обработки данных максимально обеспечиваются российскими программными комплексами. При этом, кроме информационной безопасности, происходит еще и существенная экономия.