Красную площадь освобождают от наледи с помощью пермских реагентов

Заслуженная награда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экологичные средства против зимней скользкости, которые выпускает Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), признаны победителями федерального этапа юбилейного 25-го Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В номинации «Продукция производственно-технического назначения» экспертная комиссия отметила многокомпонентные реагенты «Бионорд универсальный» и «Бионорд тротуары».

Теперь, согласно положению конкурса, в течение двух лет эта продукция может маркироваться знаком «Сто лучших товаров России» на паспортах качества.

Фотография на память на церемонии награждения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заслуженную награду вручили директору по развитию УЗПМ Халэфу Гильфанову.

- Эта продукция является уникальной и превосходит зарубежные аналоги по многим параметрам, - отметил на церемонии вручения наград дипломантам конкурса заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

И это действительно так. Многокомпонентные реагенты, в основе которых природные соли, помогают эффективно справиться с гололедицей на дорогах и тротуарах и при этом абсолютно безопасны для человека и окружающей среды. Их по достоинству оценили во многих мегаполисах страны и даже за рубежом.

Кстати, УЗПМ первым в России получил сертификаты соответствия требованиям новому ГОСТу на противогололедные материалы.

- Высокая награда – это заслуга всего коллектива нашего предприятия, - подчеркнул директор по развитию УЗПМ Халэф Гильфанов. - Современный многокомпонентный противогололедный материал и правильное его использование – залог безопасной, комфортной зимы с минимальными затратами. Завод оснащен новейшим оборудованием, позволяющим производить любые составы для разных климатических условий и областей применения: от тротуаров и дорог до авиа- и железнодорожных отраслей. Предприятие оперативно реагирует на постоянно меняющиеся в зависимости от обстоятельств запросы рынка, выполняя все требования, предъявляемые к экологической безопасности и качеству продукции.

Высокую эффективность противогололедных препаратов подтверждают и данные статистики. Так, при использовании «Бионорда» более, чем на 30 процентов снижается количество ДТП на дорогах. И это объяснимо: состав реагентов, а также форма и размер гранул обеспечивают необходимый уровень сцепления на дорогах, они эффективно плавят лед даже при самых низких температурах.

Сегодня продукция УЗПМ поставляется в 60 городов России и в страны Таможенного союза. «Бионордом» обрабатывают улично-дорожную сеть городов-миллионников, федеральные трассы и мосты, объекты культурного наследия и здравоохранения, энергетические комплексы и аэропорты. С помощью современных многокомпонентных материалов очищают от наледи Красную площадь в Москве и Смольный в Питере, Русский и Президентский мосты, зону Юнеско в Ярославле, территории Пироговской больницы, парка Горького и ВДНХ. Список можно продолжать долго, и он постоянно пополняется.

НАША СПРАВКА

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ», входит в бизнес-сообщество WTG) - одно из крупнейших предприятий на рынке противогололедных материалов в Российской Федерации и СНГ, располагающее мощностями по производству до 1 миллиона тонн в год экологичных средств борьбы со льдом марки «БИОНОРД».

Продукция поставляется в более чем 50 регионов РФ, в страны СНГ и Евросоюза, удостоена наград конкурсов «100 лучших товаров России», «Российское качество», «Экология XXI века», имеет всю необходимую разрешительную документацию: Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, Паспорт безопасности химической продукции, сертификат соответствия добровольной системы сертификации «ПРОМТЕХСТАНДАРТ».

В составе основных производственных активов ООО «УЗПМ» — производственная площадка в г.Краснокамск Пермского края и на территории Индустриального парка «ТОС» г.Долгопрудный Московской области.