Апрель в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми наступил долгожданный апрель 2023 года. Пермяки уже успели привыкнуть к теплому марту и ждут наступление настоящей весны с безоблачными солнечными днями, которые сумеют прогреть воздух до постоянных плюсовых значений.

Пермские синоптики пока не спешат порадовать окончательной победой весны – в наступившем апреле возможен возврат к ночным минусовым температурам и осадкам в виде снега с дождем.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды на апрель 2023 года, специалисты ГИС цента Пермского госуниверситета в первой декаде месяца обещают очень теплую погоду. Новая волна тепла ожидается 3-5 апреля, с дневной температурой до +11…+16 градусов. Ближе к 6 апреля ожидается приход арктического антициклона, который принесет холод на и восток Пермского края. В Перми к 8 апреля возможно новое потепление до +15 градусов. Увы, в конце первой декады апреля 2023 ожидается завершение теплого характера погоды: ночью возможно понижение температуры до -2 градусов, а днем до +4…+6 градусов. Ожидаются осадки в виде снега с дождем.

Во второй декаде апреля 2023 в Перми весна вновь не будет нас радовать теплом. Возможен возврат к ночным нулевым значениям температуры воздуха, днем воздух будет прогреваться до отметки, близкой к +10…+12 градусам. Количество осадков будет близко к среднегодовым показателям.

Что касается третьей декады апреля 2023 года, то и здесь прогноз пермских синоптиков не столь утешителен.

«На третью декаду пока прогнозируется температура воздуха ниже климатической нормы на 1-2 градуса, количество осадков будет около нормы. Так что заморозки и снегопады возможны вплоть до конца апреля», - рассказывают в ГИС центре ПГНИУ.

Ждем майских выходных и отличной погоды!

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