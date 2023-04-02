В Перми при невыясненных обстоятельствах пропал 6-летний мальчик

Фото: Олег ЗОЛОТО

Поисковый отряд «Регион59 – поиск пропавших людей» устанавливает местонахождение 6-летнего мальчика, который 2 апреля 2023 года ушел из дома на ул. Экскаваторной в Индустриальном районе Перми.

По словам очевидцев, малыш сел в трамвай маршрута №11, идущего в сторону Центрального рынка. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Всех, кому известно местонахождение маленького пермяка, просят сообщить по телефонам: 02, 102 (полиция); 112 (ЕДДС); 8 (342) 241-36-40 (БРНС Перми); 8-912-880-41-60 (волонтеры); 8-958-244-12-84 (инфорг Юлия).

UPD: Мальчика нашли живым

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