На премьеру «Летучего голландца» в Пермь прилетела супруга режиссера Ксения Собчак

Во время репетиции "Летучего голландца". Фото: Пермский театр оперы и балета.

Пермь – в ожидании очередной эпатажной премьеры.

Два года назад режиссер Константин Богомолов поставил в Пермском оперном театре «Кармен», превратив главную героиню в еврейку с одесской Молдаванки. И вот теперь автор нашумевшей постановки готовится предъявить театралам новую работу - оперу Рихарда Вагнера «Летучий Голландец».

Впрочем, публика будет отнюдь не только пермской. В Пермь ждут немало столичных гостей. Как и два года назад в город на Каме пожаловала театральная ведущая Ксения Собчак – супруга режиссера Богомолова.

- Лечу к мужу на премьеру «Летучего голландца» в Пермь! Написала она в своем телеграмм-канале. - Вагнер - это серьезно!

Ксения Собчак сообщила, что летит к мужу в Пермь на премьеру. Фото: телеграмм-канал телеведущей.

Учитывая наплыв столичной публики и дороговизну билетов, в театре объявили, что будут транслировать премьеру в прямом эфире.

Однако предупредили: сразу по окончании запись сотрут.

Авторам премьеры удалось сохранить в секрете, чем они на этот раз удивят театральный мир и во что превратится история моряка-скитальца, ровно 180 лет назад вдохновившая Рихарда Вагнера.

Хотя на странице ВКонтакте театра вроде бы публиковали кое-какие их высказывания по поводу предстоящей премьеры.

- Вскоре после премьеры «Кармен» мы обсуждали с театром продолжение сотрудничества, среди других названий я предложил «Летучего голландца», - сообщил, например, Константин Богомолов. - С одной стороны, очень хотелось поработать с музыкой Вагнера, а «Голландец» — самое адекватное, самое правильное для Пермской оперы название, идеально вписывающееся в объем сцены и зала.

Дирижер Филипп Чижевский предупредил будущих зрителей, что опера будет идти без антрактов.

- Мы придерживаемся первой редакции оперы, наиболее радикальной, она без компромиссов, на которые потом пошел композитор, сделав два антракта, - объяснил он. – Она лишает исполнителей и слушателей шанса на эмоциональную передышку. «Голландец» был написан Вагнером за семь недель в каком-то едином лихорадочном порыве. Мне кажется, это лихорадочное состояние есть и в партитуре.

В театре также напомнили, что «Летучий голландец» ставился в Перми по меньшей мере дважды. В 1994 году оперу поставил на пермской сцене режиссер Георгий Исаакян и сценограф Дмитрий Черняков, в 2013 году концертное исполнение произведения провел дирижер Томас Зандерлинг.

Итак, до начала премьеры, а также трансляции остаются считанные часы. Она начнется 1 апреля в 19.00 по местному времени и в 17.00 по московскому на сайте permopera.ru, а также на странице ВКонтакте и YouTube-канале театра.

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