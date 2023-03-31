Синоптики не исключают, что ранняя весна в Прикамье перейдет в жаркое лето

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обычно метеорологи стараются не делать долгосрочных прогнозов, но тут они согласны в одном: в Прикамье наступила небывало ранняя весна.

- Начиная с выходных, мы будем наблюдать устойчивый тренд на потепление, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Погода будет такой, какой обычно бывает только в конце апреля.

В Перми днем воздух начнет прогреваться до +13 градусов и выше. По ночам столбик термометра также не будет опускаться ниже нуля. При этом дни будут солнечные - теплый воздух, который придет к нам с Южного Урала, будет сухим, так что осадков не ожидается.

Снег растаял раньше, чем обычно

То, что весна бежит к нам на две недели раньше графика, подтверждается явными признаками. На юге и в центре края уже практически сошел снег, хотя обычно это происходит в середине апреля. А это гарантия того, что середина весны точно не будет аномально холодной.

- Теплый март, как правило, отодвигает границу снежного покрова, освобождает европейскую территорию страны от снега, - прогнозирует Павел Смирнов. – В итоге земля лучше прогревается на солнце, и это заметно снижает вероятность холодного апреля. Даже если случится заток воздуха с Арктики, он успеет прогреться.

Еще одно наглядное подтверждение ранней весны: половодье в Прикамье началось раньше, чем когда-либо.

- Такого не было за всю историю метеонаблюдений: еще не закончился март, а в Прикамье уже началось весеннее половодье, - отмечает доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Стремительное таяние снега привело к быстрому подъему уровня воды в Обве, Иньве, Сылве, Тулве и других реках на юге края.

При этом синоптики успокаивают: раннее начало паводка снижает риск того, что реки выйдут из берегов и подтопят дома и садовые участки.

Лето точно не будет холодным

Не исключено, что май и летние месяцы также порадуют нас хорошей погодой.

В Гидрометцентре России составили погодный прогноз на сельскохозяйственный период - с апреля по сентябрь. На каждый месяц синоптики нарисовали карту, закрасив красным регионы, где температура ожидается выше нормы.

Синий цвет, обозначающий «ниже нормы», им использовать в этом году не пришлось – весна и лето в стране обещают быть жаркими. Отметили метеорологи и территории, где ожидаются засуха или сильные дожди.

В апреле Прикамье попадает в зону «без аномалий». Севернее нашего края погода будет теплой и засушливой, так что оттуда к нам не нагрянет холодный арктический воздух с дождями.

Зато в мае на Пермский край с севера будет наступать фронт обильных осадков. Впрочем, холодов по-прежнему не ожидается.

А вот в июне Пермь и вовсе попадает в большой жаркий пояс, который тянется на карте дугой от Архангельска до Якутска. Дожди к нам могут прийти разве что с Южного Урала, где осадков ожидается больше нормы.

Очень теплым обещает быть и июль – мы по-прежнему будем находиться в «красной» зоне. При этом синоптики ни у нас, ни в соседних регионах не прогнозируют сильных дождей.

Август и сентябрь в Прикамье, судя по прогнозу, будут вполне обычными, без каких либо отклонений от нормы.

КСТАТИ

Что считать нормой?

Разумеется, синоптики предупреждают, что вероятность подобного прогноза – около 60 процентов.

А какая погода для Пермского края считается нормой?

- Для Перми нормально, когда в начале апреля днем столбик термометра поднимается до +4… +5 градусов, а в конце месяца - до +12… +13 градусов, - говорит Павел Смирнов. - В течение мая «нормальная» температура повышается от +13 до +19 градусов, в июне - от + 20 до +24. Месяц с самыми стабильными и высокими средними дневными температурами - +23… +25 - это июль. В августе начинается постепенное похолодание - от +22 до +18 градусов. К концу сентября температура днем падает до +10… +11 градусов.