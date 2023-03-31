Весна в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 апреля 2023 года в жизни жителей Перми произойдут ряд важных изменений, которые коснутся службы в армии, пенсий, оплаты ЖКУ и образования.

Весенний призыв на военную службу в армию

С 1 апреля 2023 года начнется весенний призыв в армию граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе. Общее количество призывников составит 147 тыс. человек. Призыв продлится до 15 июля.

Повышение социальных пенсий

С 1 апреля 2023 года изменится размер социальные пенсии по старости, инвалидности, случаю потери кормильца, детям, когда оба родителя которых неизвестны. Пенсии будут проиндексированы на 3,3%. После повышения средняя величина социальной пенсии составит 10 193 рубля.

Назначение пособия по уходу за ребенком

С 4 апреля 2023 года будут изменения коснутся порядка назначения пособия по уходу за ребенком. В отдельную категорию получателей пособия будут выделены матери или отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обучающиеся очно в профессиональных образовательных организациях, вузах, научных организациях, а также по программам дополнительного профобразования.

Порядок установления причин инвалидности

С 3 апреля 2023 года изменится порядок установления причин инвалидности. Появится новая причина инвалидности – увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание, полученные в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Предоставление сведений о задолженности по оплате ЖКУ

С 1 апреля 2023 изменится порядок предоставления сведений о задолженности по оплате ЖКУ. Сведения о наличии у получателей субсидии, подтвержденной судебным актом непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, образовавшейся не более чем за три последних года, уполномоченный орган будет получать из ГИС ЖКХ.

Прием заявлений по зачислению в 1-й класс школы

С 1 апреля 2023 года стартует приемная кампания по зачислению в 1-й класс школы. Изменения коснутся способа подачи заявления на прием. Кроме личного обращения в школу или оператору почтовой связи теперь можно воспользоваться сервисом портала Госуслуг.

Перерасчет платы за ОДН

С 1 апреля 2023 года изменится расчет платы за общедомовые нужды (ОДН). С начала месяца владельцы жилья получат новые платежные квитанции за коммунальные услуги. Расчет будет производиться с учетом фактического потребления. В многоквартирных домах собственникам предстоит платить по счетчикам. При их отсутствии размер платежа будет формироваться в соответствии с нормативами. При этом сократится список условий для приостановления предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по решению уполномоченного органа.

Субсидии на оплату ЖКУ

С 1 апреля 2023 года граждане смогут вновь получать субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Размер компенсации зависит от отношения дохода семьи к прожиточному минимуму и соответствия расходов на ЖКУ региональному стандарту стоимости коммунальных услуг. При расчете субсидии учитывается совокупный доход до вычета налогов всех членов семьи за 6 месяцев.

Информация о задолженности по уплате налогов на сайте налоговой службы

С 1 апреля 2023 года изменится формат размещения информацию о суммах задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также о специальных налоговых режимах. Информация будет указываться по состоянию на 1 число месяца ее размещения на сайте ФНС России. Сведения будут публиковаться 25 числа каждого месяца.

Уведомление об имуществе для налоговой службы

С 1 апреля 2023 года изменится форма уведомления об имущества для физических лиц. Для уведомления будет применяться упрощенная форма о недвижимости или транспорта, на которые должны начисляться налоги. Уведомление нужно подавать до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, если календарный год закончился, а уведомление из налоговой для оплаты не пришло, и налоги не уплачены. В уведомлении не надо будет указывать виды недвижимости, реквизиты прилагаемых документов о правах на земельные участки и отдельные характеристики транспортных средств.

Введение ключевого информационного документа

С 1 апреля 2023 года страховые компании изменят форму предоставления информации при заключении договора страхования. Теперь гражданам будут предоставлять ключевой информационный документ (КИД). В нем будут указывать условия договора - сведения о страховом покрытии и исключениях, сроках и сумме возврата страховой премии при досрочном расторжении договора, досудебном урегулировании споров.

Сдача экзаменов на водительские права

С 1 апреля 2023 года будут внесены изменения в правила получения водительских прав. В практической части испытания для водителей выполнение упражнений на площадке заменит серия дополнительных заданий в черте города на участках дорог с менее интенсивным движением транспорта. Рядом с водителем теперь будет находиться сотрудник ГИБДД. Инструктор из автошколы останется в машине, но займет место на заднем сиденье.

Запрет парковки на ул. Петропавловской в Перми

С 1 апреля 2023 года изменятся правила парковки на ул. Петропавловской в Перми. На участке от ул. Попова до Комсомольского пр. будет проводиться дорожный ремонт. Парковка автомобилей на указанном участке будет запрещена до 10 июня 2023 года.

Закрытие движения на ул. Барамзиной в Перми

С 1 апреля по 1 августа 2023 года в Перми закроют проезд для всех видов транспорта на ул. Барамзиной от ул. Космодемьянской до ул. Папанинцев. Ограничение будет действовать с 1 апреля по 1 августа 2023 года. Перекрытие связано с выполнением работ по строительству новой автодороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара». На перекрестке по ул. Василия Каменского установят дополнительную секцию светофора – поворот налево. Водителей автотранспорта просят с вниманием отнестись к изменениям в организации движения.

Бескондукторная оплата проезда в автобусах Перми

В Перми с 1 апреля 2023 года вводится бескондукторная оплата проезда еще на восьми маршрутах автобусов: №7, №12, №21, №28, №29, №38, №39 и №68.

Изменения в движении автобусов Перми

С 1 апреля 2023 года в Перми на нескольких маршрутах автобусов вводятся изменения в движении.

Автобусы маршрута №22 в обоих направлениях будут следовать не по ул. Карбышева, как это было раньше, а по ул. Репина. Посадка и высадка станет возможна в любом незапрещенном месте. В будни и выходные дни изменится расписание маршрутов №36 и №58. В течение дня движение будет синхронизировано между собой.

С 3 апреля 2023 года на автобусном маршруте №65 по просьбам пассажиров будет сдвинуто отправление от остановки «Березовая роща» с 06:33 на 06:25.

Летний режим работы зоопарка в Перми

С 1 апреля 2023 года зоопарк в Перми переходит на летний режим работы и будет открыт для посещений ежедневно с 09:00 до 21:00, время работы кассы до 20:00. Время работы акватеррариума останется прежним – с 10:00 до 18:00, касса закрывается в 17:30.

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