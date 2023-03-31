Она хотела суши, он - секса: встреча на сайте знакомств закончилась свадьбой и тюрьмой

Мужчину задержали в Питере: сняли с поезда и вернули в Пермь. Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Эта криминальная история закончилась диаметрально противоположно для ее участников. Потерпевшая женщина спустя неделю после изнасилования вышла замуж. Сожитель дамы повел ее в ЗАГС, надел любимой кольцо на палец.

А вот насильник спустя неделю тоже был окольцован - в наручники.

Пригласила друга с сайта знакомств домой

События происходили 14 июня прошлого года в Орджоникидзевском районе Перми. До первого свидания мужчина и женщина месяц переписывались на сайте знакомств «Друг вокруг». В тот момент, когда гражданский муж искательницы приключений сутками работал в такси, его благоверная соблазняла мужчин в интернете. Именно она пригласила в гости друга по переписке.

Ему 47 лет, неофициально занимается грузоперевозками, холост. Она – 40-летняя швея, в тот день была на выходном, сожитель – на смене в такси. Пара встретилась у подъезда, кавалер предложил даме сходить в магазин, купил водку, закуску, заказали суши, мужчина оплатил заказ.

Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Женщина в полосатом боди

Когда все было выпито и съедено, свидание для друга из «Друга вокруг» логично должно было перейти на другой уровень. Но хозяйка сказала гостю «до свиданиия». Мужчина разозлился, все-таки потратил на новую знакомую две тысячи рублей! Схватил женщину за волосы, повалил на диван и закрыл рукой рот, угрожая убить.

После акта насилия женщина сказала, что хочет попить воды, ушла на кухню, схватила нож, сказала, чтобы наглец убирался, но насильник оружие отобрал и совершил еще один «эпизод изнасилования». Потерпевшая под видом того, что хочет сходить в ванную, вырвалась от злодея и выскочила из квартиры.

Женщина в полосатом боди стала просить у прохожих помощи, рассказывала, что ее изнасиловали и надо позвонить в полицию, но народ только шарахался в стороны. Сначала разбежались подростки, которые тусовались у подъезда. Потом ушли две женщины, сидевшие на лавочке. Другая пожилая женщина дослушала рассказ о том, как несчастная была изнасилована, но сказала незнакомке, что у нее нет сотового телефона. Потерпевшая дошла до соседнего подъезда, там кто-то из сердобольных граждан позвонил на «02».

Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Насильника задержали в Питере

Насильник с сайта знакомств не стал дожидаться полицейских, ушел из квартиры, покинув дом с заднего входа. Его задержали в Питере: сняли с поезда и вернули в Пермь. Он сразу же попросил прощения у бывшей подруги по переписке, предлагал загладить вину материально. Но дама была непреклонна, извинения не приняла, денег тоже, требовала следствия и суда.

- Уголовное дело расследовалось по статье «изнасилование, соединенное с угрозой убийством», - сообщил «КП» заместитель руководителя СО по Орджоникидзевскому району город Перми СУ СК РФ по Пермскому краю Марат Закиров. - Преступление относится к категории тяжких, наказание от четырех до десяти лет лишения свободы. Обвиняемый, 1975 г.р., в прошлом был судим за кражи, но судимости погашены. Мужчина ранее не совершал преступлений против половой неприкосновенности, в данном случае пояснял, что изнасилование - следствие его алкогольного опьянения».

Суд Орджоникидзевского района города Перми приговорил насильника к четырем с половиной годам колонии строгого режима. Осужденный уже отбывает срок, а потерпевшая живет в счастливом браке со своим супругом.

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