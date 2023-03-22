Электронные сервисы стали доступнее для пермяков

Фото: МФЦ

Электронные сервисы значительно облегчают жизнь жителям Пермского края. Благодаря им людям не требуется ездить по разным ведомствам и долго сидеть в очередях. Но не все пермяки могут воспользоваться этим благом цифровизации: у кого-то нет подходящей электронной техники, а кто-то просто не умеет ей пользоваться.

Чтобы помочь жителям региона, в семнадцати филиалах МФЦ Прикамья появились секторы пользовательского сопровождения (СПС), где пермяки могут самостоятельно получать различные виды государственных услуг в электронном виде. В них находятся сканеры, принтеры, а также компьютеры, позволяющие воспользоваться основными государственными интернет-ресурсами. Также в секторах есть специалисты МФЦ, которые при необходимости могут помочь людям, испытывающим сложности при работе с электронными сервисами.

Что можно сделать в СПС?

Придя в любой из этих 17 филиалов, любой человек может в секторе пользовательского сопровождения самостоятельно создать учетную запись на портале «Госуслуги», подать заявление на получение российского или заграничного паспорта, замену водительского удостоверения, постановку транспортного средства на учет, регистрацию по месту жительства и многое другое.

Более того, через сектор пользовательского сопровождения можно оформить в электронном виде и те услуги, предоставление которых не организовано в офисах МФЦ. Например, подать заявление на регистрацию транспортного средства в ГИБДД, обжаловать автоштрафы, подать документы в суд.

Для посещения секторов пользовательского сопровождения предварительная запись не требуется.

До конца года – еще 38 секторов

- Первый в Прикамье сектор пользовательского сопровождения был открыт в 2022 году на базе филиала МФЦ «Центральный-2». Пилотный проект оказался удачным. Жители активно пользуются возможностями получения госуслуг в электронном виде. Поэтому было принято решение о тиражировании опыта и создании СПС во всех филиалах МФЦ Пермского края. Сейчас мы дополнительно открыли секторы в 17 офисах многофункционального центра в Перми и Пермском крае, а до конца текущего года они появятся еще в 38 отделениях, - поделился планами Леонид Громов, руководитель Пермского краевого МФЦ.

Масштабная работа по повышению доступности услуг и сервисов в электронном виде ведется в Пермском крае в соответствии с поручением губернатора Дмитрия Махонина.

- Важно, чтобы получение любой услуги для жителей было качественным и комфортным. Но внедрения электронных сервисов для этого недостаточно: важно научить ими пользоваться тех людей, которые не имеют таких навыков, – подчеркивал Дмитрий Махонин.

БУДЬ В КУРСЕ

Новые секторы пользовательского сопровождения открыты в МФЦ по адресам:

- филиал «Индустриальный-2», г. Пермь, ул. 9 Мая, 3;

- филиал «Мотовилихинский», г. Пермь, ул. Уральская, 47а;

- филиал «Свердловский», г. Пермь, ул. Лодыгина, 28в;

- филиал «Свердловский-2», г. Пермь, ул. Бригадирская, 8;

- филиал «Кировский-2», г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 11;

- филиал «Кировский-3», г. Пермь, ул. Федосеева, 7;

- филиал «Орджоникидзевский», г. Пермь, ул. Коспашская, 12;

- филиал «Дзержинский», г. Пермь, пр. Парковый, 23;

- филиал «Октябрьский», пос. Октябрьский, ул. Ленина, 46;

- филиал «Чайковский», г. Чайковский, ул. Декабристов, 9;

- филиал «Осинский», г. Оса, ул. Степана Разина, 81, корп. 2;

- филиал «Соликамский», г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 115;

- филиал «Соликамский-2», г. Соликамск, ул. Северная, 53;

- филиал «Березниковский», г. Березники, ул. Карла Маркса, 37;

- филиал «Березниковский-2», г. Березники, ул. Мира, 30;

- филиал «Березниковский-3», г. Березники, Строгановский бульвар, 18;

- филиал «Чусовской», г. Чусовой, ул.Чайковского, 18.

Уточнить подробную информацию возможно по телефону контакт-центра 8-800-23-43-275.