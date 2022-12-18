Забег Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Перми

На веселое мероприятие пришли около 200 новогодних волшебников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Веселый новогодний флешмоб прошел в воскресенье, 18 декабря, в парке им. Горького. Возле ротонды собралось около 200 новогодних персонажей, которые должны были преодолеть бегом нужную дистанцию.

Забег новогодних волшебников в Перми.

Подобные забеги в нашем городе проводится ежегодно. И даже пока шла пандемия, забег Дедов Морозов и Снегурочек проводился в онлайн формате.

Зато после ковидных ограничений принять участие в спортивном новогоднем мероприятии смогли почти две сотни активных пермяков! Причем, наряжались в Снегурочек и Дедов Морозов не только взрослые, но и дети. Причем, многие из них были совсем еще малышами и участвовали в забегах на своих санках.

Забег новогодних волшебников в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новогодний забег проводился в три этапа: сначала бежали самые маленькие новогодние волшебники в возрасте до семи лет, потом от 7 до 13, а далее от 13-ти и старше.

Забег новогодних волшебников в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участникам нужно было добежать до Деда Мороза и вернуться обратно, вся дистанция – метров 300. Победителям давали грамоту и возможность бесплатно прокатиться на Колесе обозрения.

Бегут Снегурки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока Снегурочки и Дедушки Морозы преодолевали свою дистанцию, на главной сцене парка Горького выступали детские танцевальные коллективы.

На сцене парка выступали танцевальные коллективы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На предновогоднем мероприятии царила такая праздничная атмосфера, что появлялось полное ощущение близости Нового года.

Забег новогодних волшебников в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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