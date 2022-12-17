Продюсеры «Елок» запустили в Одноклассниках премьеру благотворительного шоу с Гошей Куценко

В социальной сети Одноклассники продюсеры главной новогодней комедии эксклюзивно представили благотворительное «Шоу Елки». С 15 декабря и все праздничные каникулы ведущий шоу Гоша Куценко вместе с командой профессионалов поможет исполнить мечты семьям из разных городов России.

Дизайнеры интерьера, повара и стилисты подготовят квартиры россиян к встрече Нового года, научат готовить праздничные блюда и подарят участникам шоу модные образы.

Серии шоу будут выходить эксклюзивно в Одноклассниках, где уже можно посмотреть первую серию. Также специально к премьере в социальной сети появился тематический стикерпак и новогодние рамки. За производство проекта отвечали студии Bazelevs и Magic Production.

«”Ёлки” всегда были про объединение жителей из разных уголков нашей большой страны в канун праздника. Вера в новогоднее чудо и исполнение самых сокровенных желаний — это и есть причина, по которой все на Новый год идут смотреть “Ёлки”. Я рад, что теперь могу стать частью этого новогоднего чуда не только в кино, но и в реальной жизни», — комментирует ведущий проекта Гоша Куценко.

«Мы верим, что хобби — это то, что помогает сохранять радость и интерес к жизни. Это очень важно, поэтому мы предложили участникам искать вдохновляющий контент про хобби в Одноклассниках», — поделились в пресс-службе социальной сети.

Героями первой серии «Шоу Елки» стала семья Хафизовых из Набережных Челнов. Супруги Альбина и Ильназ в 2018 году столкнулись с настоящей трагедией: у их младшей дочери обнаружили онкологию. Родители девочки не сдавались и продолжали верить в чудо — и оно произошло: девочка смогла побороть рак крови. В этом году уже здоровая и жизнерадостная Самира отправила видеозаявку на шоу и попросила научить ее готовить «как в ресторане».

Всего шоу охватит 12 городов России: на очереди Сочи, Тюмень, Подольск, Орел, Пермь, Тверь, Химки, Краснодар, Чехов, Клин и Романовка в Ленобласти.