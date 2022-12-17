Пермяки могут помочь 16-летней девочке встретить Новый год дома с семьей

Вике спокойно, когда мама рядом и держит ее за руку. Фото: "Дедморозим".

16-летняя Вика Брагина не может кушать сама и не разговаривает из-за заболевания. Девочка больше всего на свете любит, когда в гостиной рядом с ней мама, держит за руку и что-нибудь рассказывает. Большую часть времени девочка проводит в кровати, и важно, чтобы ей было комфортно.

Вика подопечная фонда «Дедморозим», волонтеры рассказали, что у Вики есть младшие брат и сестра. Она любит наблюдать, как они общаются или играют с папой в шашки.

Вика не может самостоятельно кушать и не разговаривает. Фото: "Дедморозим".

Чтобы не оказаться в больнице в Новый год Вике нужно 165 тысячи рублей, чтобы купить расходные материалы к медицинской технике, которая помогает ей быть рядом с близкими.

Это расходные материалы к аспиратору и гастростоме, они позволят безопасно дышать и кушать. Также врачи рекомендуют купить для Вики функциональную кровать, которая регулирует положение тела ребенка и поможет предотвратить образование пролежней. Поддержать семью можно здесь.

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