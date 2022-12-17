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Общество17 декабря 2022 5:48

Пермский край вновь окажется в снежном плену

Синоптики прогнозируют сильнейшие снегопады, каких не было 10 лет
Анна Маркова
Синоптики говорят, что такого снегопада не было 10 лет.

Синоптики говорят, что такого снегопада не было 10 лет.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снова готовим лопаты и вагон терпения, пермяки. К нам опять подступают сильнейшие снегопады, синоптики прогнозируют 30-40% от суточной нормы. Мы еще не успели разгрести снег с прошлой недели, а новые порции ожидаются еще больше.

Специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета рассказали, какая погода ожидает нас в ближайшие дни.

Очередной циклон, который может накрыть Пермский край придет к нам ночь на понедельник 19 декабря. Он вызовет сильные осадки. Интенсивность снегопада в южной части Пермского края будет гораздо выше, чем в прошлое воскресенье.

Температура воздуха до утра воскресенья останется в пределах -7…-12 , вечером и в ночь на воскресенье вероятно кратковременное прояснение и похолодание до -12…-17 в большинстве районов края, в Перми до -15 .

В ночь на воскресенье снег будет идти умеренно, но уже днем ожидается сильнейший снегопад.

- При таком снегопаде дальность видимости может снижаться до 500 м, а прирост снежного покрова может достигать 2 см в час, - говорят специалисты. - Снегопады такой интенсивности в Пермском крае вообще нехарактерны для зимы, а чаще бывают в апреле или в октябре.

К вечеру воскресенья в южной половине края выпадет 12-15 мм осадков, на юго-западе возможно до 20 мм. При этом потеплеет до 0…-3 . В северной половине края снегопад будет слабее, но и потепления здесь не будет, температура воздуха останется -7…-12 .

Ночью и утром в понедельник продолжится умеренный снегопад. Похолодает до -8…-13 , на северо-западе края до -18 , в Перми до -10 . Снегопад завершится днем в понедельник.

В Перми сугробы вырастут до 50 сантиметров, это будет один из сильнейших снегопадов за последнее десятилетие.

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