Пермский край вновь окажется в снежном плену

Синоптики говорят, что такого снегопада не было 10 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снова готовим лопаты и вагон терпения, пермяки. К нам опять подступают сильнейшие снегопады, синоптики прогнозируют 30-40% от суточной нормы. Мы еще не успели разгрести снег с прошлой недели, а новые порции ожидаются еще больше.

Специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета рассказали, какая погода ожидает нас в ближайшие дни.

Очередной циклон, который может накрыть Пермский край придет к нам ночь на понедельник 19 декабря. Он вызовет сильные осадки. Интенсивность снегопада в южной части Пермского края будет гораздо выше, чем в прошлое воскресенье.

Температура воздуха до утра воскресенья останется в пределах -7…-12 , вечером и в ночь на воскресенье вероятно кратковременное прояснение и похолодание до -12…-17 в большинстве районов края, в Перми до -15 .

В ночь на воскресенье снег будет идти умеренно, но уже днем ожидается сильнейший снегопад.

- При таком снегопаде дальность видимости может снижаться до 500 м, а прирост снежного покрова может достигать 2 см в час, - говорят специалисты. - Снегопады такой интенсивности в Пермском крае вообще нехарактерны для зимы, а чаще бывают в апреле или в октябре.

К вечеру воскресенья в южной половине края выпадет 12-15 мм осадков, на юго-западе возможно до 20 мм. При этом потеплеет до 0…-3 . В северной половине края снегопад будет слабее, но и потепления здесь не будет, температура воздуха останется -7…-12 .

Ночью и утром в понедельник продолжится умеренный снегопад. Похолодает до -8…-13 , на северо-западе края до -18 , в Перми до -10 . Снегопад завершится днем в понедельник.

В Перми сугробы вырастут до 50 сантиметров, это будет один из сильнейших снегопадов за последнее десятилетие.

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