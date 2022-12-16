В Пермском крае созданы условия для получения дополнительного цифрового образования

Фото: краевое правительство.

В пермском Сетевом ИТ-Университете (СИТУ) подвели итоги 2022 года.

В рамках проекта в этом году провели более 80 программ дополнительного образования, в которых приняли участие больше 1200 жителей Прикамья.

Уже в феврале будущего года опубликуют список программ, и через некоторое время можно будет подавать заявки на обучение по выбранным программам.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что краевое Правительство стремится сделать Прикамье местом притяжения молодых и амбициозных ИT-специалистов, и в Пермском крае создаются все условия для получения дополнительного цифрового образования, которое можно применять на практике.

На кого рассчитан СИТУ? Кто может стать его слушателем? Нужно ли сдавать экзамены и какие?

На эти и другие вопросы ответила руководитель Сетевого ИТ-Университета Ольга Димитрашко.

- Для чего был создан Сетевой ИТ-Университет?

- В последнее время наблюдается резкий рост цифровой экономики. Что бы мы ни вспомнили – здравоохранение, образование, промышленность – везде сейчас применяются цифровые технологии. И во всех отраслях нужны специалисты, которые с ними будут работать. На рынке труда образовался настоящий кадровый голод, и надо было дать ответ на этот вызов. Поэтому Правительством Пермского края был запущен проект «Сетевой ИТ Университет», где жители Пермского края могут получить цифровые навыки бесплатно.

- Кто может стать слушателем сетевого университета?

- Слушателем может стать любой житель Пермского края, который уже имеет образование средне специальное или высшее, либо является студентом. При этом подходит абсолютно любой профиль первоначального образования, не обязательно связанный с цифровыми технологиями.

Нужно ли при этом проходить какой-то конкурс?

- На старте каждой программы, которую мы запускаем, есть входное тестирование – это связано с ограниченным количеством мест в каждой группе. Это тестирование определит тех, кто попал на обучение. Существует конкурс, для различных программ он разный и зависит от тематики. Есть темы широкого спектра, например, языки программирования, они используются при выполнении самых разных задач в разных отраслях экономики. А есть боле узкие тематики, к примеру, программирование микроконтроллеров. Владеющие этими навыками специалисты востребованы в экономике, но претендентов поступить на эти программы не так много.

- Сколько всего предлагается программ дополнительного ИТ-образования?

- Всего реализуется ежегодно более 80 программ. Они проходят на базе трех учебных заведений – ПГНИУ, ПНИПУ и НИУ ВШЭ-Пермь. Мы как информационные агрегаторы осуществляем координацию в рамках этого проекта. Ключевые программы - изучение языков программирования, баз данных, web-программирования, информационной безопасности и искусственного интеллекта.

- Есть ли какие-то ограничения по возрасту?

- Таких ограничений нет. Самые молодые слушатели – это студенты. Самому возрастному участнику в этом году было больше 60-ти. Кроме студентов еще одна большая группа – это специалисты, которые уже работают в сфере ИТ-технологий, и им необходимо повысить уровень компетенций.

- Надо ли платить за обучение? Можно ли записаться сразу на несколько программ?

- Обучение абсолютно бесплатно. Да, можно записаться на несколько программ. Все курсы сетевого университета составляют 72 академических часа и длятся от одного до трех месяцев. Немало слушателей, которые в течение одного года осваивают несколько программ.

- Как проходят занятия?

- Занятия проходят в разной форме, это зависит от выбранной программы. Университеты сами определяют порядок их проведения, но мы приветствуем онлайн форму, поскольку обучение рассчитано на жителей всего Пермского края, а не только Перми. Какие-то практические занятия проводятся в очной форме, но это заранее обговаривается. Все занятия проводятся за переделами рабочего дня, как правило, по вечерам.

- Выдаются ли какие-то домашние задания?

- Да. Все курсы – практикоориентированные. В основном это практические занятия. Предполагается большой объем самостоятельной работы, которая сопровождается и контролируется преподавателем. В ходе обучения проставляются оценки. В финале каждого курса происходит защита итоговой работы. На ней очень часто присутствуют представители пермских IT-компаний. И зачастую слушатели получают предложения о трудоустройстве.

- Выдается ли по окончании курсов какой-то аттестат?

- По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации образца того университета, на базе которого проходило обучение. Например, если вы обучались в политехническом университете, вам выдадут «корочки» ПНИПУ. Для работодателей этот документ играет важную роль, поскольку каждая программа реализуется в партнерстве с пермскими IT-компаниями.

- Где можно получить актуальную информацию об образовательных программах?

- Вся информация о программах размещена на нашем сайте и в социальных сетях. Сейчас мы подошли к финалу этого года, и на сайте можно увидеть перечень прошедших программ за этот год. В январе у нас будет небольшая пауза, но уже в феврале мы опубликуем на сайте и в соцсетях новый полный перечень, где разместим более 80 программ на 2023 год с указанием на базе какого учебного заведения будет проходить обучение.

- Как записаться в ИТ-Университет?

- Запись происходит в режиме онлайн. Курсы стартуют в разное время в течение года. При этом не делается перерыва на лето, что привлекательно для тех, у кого есть период летних каникул. Примерно за два месяца до старта того или иного курса на сайте появляется объявление о том, что запущен набор на такую-то программу. Таким образом, у вас будет достаточно времени, чтобы на нее заявиться. Процесс заявки довольно прост: на сайте придется заполнить анкету и пройти входное тестирование. В случае его успешного прохождения университет попросит вас предоставить подтверждение, что вы житель Пермского края и документ об образовании.

- Кто преподает в Сетевом ИТ-Университете?

- Нашими преподавателями являются специалисты пермских вузов, а также представители IT-компаний, с которым учебные заведения заключают договоры. Зачастую практические занятия проходят в партнерстве педагогов с практикующими специалистами. Как только открывается набор на определенную программу, на сайте публикуется информация преподавателях, излагается содержание программы и описывается то, какие навыки вы в итоге получите.

КСТАТИ

В этом году сайт СИТУ был интегрирован в электронную пермскую образовательную систему (ЭПОС).

С помощью новых сервисов участники программ смогут найти работу. Работодатели будут размещать доступные вакансии, стажировки, им предоставят доступ к базе резюме. Также будет доработан личный кабинет слушателя. Участники программ дополнительного образования смогут поставить статус «в поиске работы», просмотреть свою историю обучений.

НАША СПРАВКА

Сетевой ИТ-университет – приоритетный проект Пермского края, который реализует мероприятия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» при поддержке краевых министерства информационного развития и связи и министерства образования и науки.

За 2022 год обучение в сетевом ИТ-университете прошли 1245 слушателей по 86 специальностям.

Сатй Сетевого ИТ-Университета epos.permkrai.ru/perm-itnetwork/

Зарегистрироваться на программы или ознакомиться с полным перечнем открытых для регистрации программ можно на сайте: epos.permkrai.ru/perm-itnetwork/directions/povyshenie-kvalifikaczii-dpo/.

Задать вопросы можно в телеграм-чате «ПОМОЩНИК СИТУ»: t.me/joinchat/hRepLDb1rj0wN2Qy