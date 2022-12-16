На катках Перми стартует сезон бесплатных катаний

Фото: Архив "КП"

В рамках проекта «Ледовый сезон» на восьми муниципальных катках Перми с 16 декабря стартуют бесплатные массовые катания.

Они будут доступны до конца зимы по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00. Главное условие — прийти со своими коньками. Если их нет, то можно взять в аренду и также свободно выйти на лед.

Рассказываем, где можно бесплатно покататься:

- «Гайва» (ул. Карбышева, 52);

- «Авангард» (ул. Светлогорская, 14);

- «Юность» (ул. Революции, 27);

- «Фаворит» (ул. Репина, 69);

- «Спутник» (ул. Мензелинская, 12);

- «Победа» (ул. Обвинская, 9);

- «Молния» (ул. Волховская, 26);

- каток у Пермской печатной фабрики-филиала «Гознака» (ул. Кавалерийская, 3а).

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