В «Пермских термах» объяснили, почему в комплекс не пускают с детьми

Стоимость отдыха в новом банном комплексе самая дорогая в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не один год пермяки провели в ожидании появления «Пермских терм». А чтобы попариться и отдохнуть, ездили в Ижевск.

В Перми аналогичный банный комплекс должен был открыться еще год назад, но несколько раз открытие переносилось, в итоге «Пермские термы» начали принимать своих первых посетителей лишь на этой неделе. И сразу - печальная новость для семей с детьми: термы будут работать только в формате 18+. К тому же, цена за посещение комплекса «кусается»: безлимит на одного гостя стоит три тысячи рублей.

Такие новости расстроили и одновременно обрадовали пермяков, они так обсуждают это в соцсетях: «Дешевле тогда будет в Ижевск ездить», «Даже с семьей нельзя будет прийти», «С детьми итак достаточно мест для посещения, а так хоть где-то не будет бесконечных детских криков», «За эти деньги хоть весь выходной парьтесь, не обеднеете».

На наш звонок в «Пермских термах» ответили, почему к ним нельзя приезжать с детьми.

- На данном этапе мы работам в формате 18+, и пока это стратегия нашего комплекса, - объяснила девушка-администратор Дарья. – Наш комплекс – это не аквапарк, где можно отдыхать с детьми, а термальный и банный, предназначенный для отдыха взрослых. К тому же комплекс не готов к посещению детей, у нас нет детских горок. В дальнейшем, возможно, мы пересмотрим этот формат и будем думать о том, чтобы принимать детей, но пока работаем только с совершеннолетними гостями.

В новом банном комплексе две зоны отдыха — закрытая под крышей и открытая на террасе. Есть шесть бассейнов, три из них - под открытым небом, женские и мужские парные, несколько видов саун: нефритовая, шунгитовая, гималайская, кедровая, травяная. А еще SPA-кабинеты, где можно пройти процедуры по уходу за лицом и телом.

Расположен банный комплекс «Пермские термы» на улице Героев Хасана, 42В. Работает он с 9.00 до 23.00. Санитарный день — каждый первый вторник месяца.

А КАК У НИХ

В Перми и окрестностях есть несколько мест, где пермяки могут отдохнуть и попариться. Мы узнали, в какую сумму это обойдется.

В термах «Тенториум» на улице Встречной тариф «безлимит» в будние дни составляет 1870 рублей, в выходные – 2200.

Три часа в термальном комплексе «Акватория» в Пермском районе обойдутся в 1300 рублей, в выходные 1700 рублей, далее придется доплачивать по 10 и 15 рублей за минуту соответственно. Тарифа безлимитный нет.

В термальном комплексе WEEKEND в Гамово тариф «безлимит» в будние дни составляет 1550 рублей, в выходные – 1950 рублей.

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