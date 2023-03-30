В Пермском крае пьяная автоледи скрываясь от полиции, прокатила инспектора на капоте

Автоледи прокатила на капоте инспектора, не желая быть задержанной. Фото: кадр видео ГУМВД по Пермскому краю.

Отчаянная автоледи попалась сотрудникам ГИБДД на трассе в Пермском крае. Историю ее задержания с погоней и катанием инспектора на капоте рассказали в ГУ МВД Прикамья.

Случай произошел 24 марта на 78 километре дороги «Болгары-Ю.Камский-Крылово». Инспекторы заметили «Ладу Весту», которая пошла на обгон через двойную сплошную. За рулем была женщина, инспектор попытался остановить машину, показав водителю жезлом на обочину, но останавливаться дама не собиралась, а лишь надавила на педаль газа.

Началась погоня - с мигалками и сиреной. Через три километра она остановилась на обочине, когда инспектор вышел из машины, машина резко тронулась с места и наехала на инспектора, тот схватился за капот и проехал так примерно 50 метров, а потом спрыгнул.

Погоня продолжилась, проехав еще несколько километров, полицейские все же прижали к обочине легковушку. Чтобы вызволить женщину из машины, инспектору пришлось разбить стекло у водительской двери.

Выяснилось, что за рулем была пьяная жительница Осы 1985 года рождения. Она уже была лишена водительских прав, за вождение в нетрезвом виде

- Были составлены семь административных протоколов, возбуждено несколько уголовных дел, автоледи находится под подпиской о невыезде, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

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