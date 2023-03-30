Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 марта 2023 9:05

В Пермском крае пьяная автоледи скрываясь от полиции, прокатила инспектора на капоте

Чтобы вызволить ее из авто, ему пришлось разбить стекло
Анна Маркова
Автоледи прокатила на капоте инспектора, не желая быть задержанной. Фото: кадр видео ГУМВД по Пермскому краю.

Автоледи прокатила на капоте инспектора, не желая быть задержанной. Фото: кадр видео ГУМВД по Пермскому краю.

Отчаянная автоледи попалась сотрудникам ГИБДД на трассе в Пермском крае. Историю ее задержания с погоней и катанием инспектора на капоте рассказали в ГУ МВД Прикамья.

Случай произошел 24 марта на 78 километре дороги «Болгары-Ю.Камский-Крылово». Инспекторы заметили «Ладу Весту», которая пошла на обгон через двойную сплошную. За рулем была женщина, инспектор попытался остановить машину, показав водителю жезлом на обочину, но останавливаться дама не собиралась, а лишь надавила на педаль газа.

Началась погоня - с мигалками и сиреной. Через три километра она остановилась на обочине, когда инспектор вышел из машины, машина резко тронулась с места и наехала на инспектора, тот схватился за капот и проехал так примерно 50 метров, а потом спрыгнул.

Погоня продолжилась, проехав еще несколько километров, полицейские все же прижали к обочине легковушку. Чтобы вызволить женщину из машины, инспектору пришлось разбить стекло у водительской двери.

Выяснилось, что за рулем была пьяная жительница Осы 1985 года рождения. Она уже была лишена водительских прав, за вождение в нетрезвом виде

- Были составлены семь административных протоколов, возбуждено несколько уголовных дел, автоледи находится под подпиской о невыезде, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Читать также

В Пермском крае полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

Мужчина устроил ДТП, скрылся с места аварии и продолжал нарушать ПДД (Подробнее...)

Интересное