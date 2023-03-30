Заборы – не за счет города

В Перми засилье металлических заборов вокруг домов и дворов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты решили исключить финансирование установки заборов вокруг многоквартирных домов из депутатской программы по благоустройству придомовых территорий.

- В Перми засилье металлических заборов вокруг домов и дворов. Сейчас практически невозможно пройти дворами – все перегорожено. Конечно, забор это безопасность и гарантия того, что никто чужой машину не бросит на тротуаре или перед подъездом. Но мне кажется, что с той же задачей прекрасно справятся живые изгороди или декоративные ограждения. Конечно, никто жителей заставлять не будет, но мы решили больше не финансировать заборостроение из бюджета города, - рассказал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Кроме того, депутаты внесли корректировки, касающиеся организации наружного освещения. Раньше деньги выделялись только на подсветку входов в подъезд, теперь в рамках программы можно будет оборудовать освещение на всей придомовой территории.