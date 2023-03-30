Плановый дефицит бюджета Перми вырос

В 2024 году пройдет ремонт Камского моста Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На пленарном заседании думы депутаты внесли ряд изменений в бюджет города Перми на 2023-2025 годы. Озвучил предложения городской администрации первый заместитель главы города Перми Эдуард Хайруллин.

- Мы предлагаем увеличить в 2023 году неналоговые доходы бюджета на 137,5 миллионов рублей за счет большего поступления денег от платы за проезд в общественном транспорте, а также доходов от продажи муниципального имущества, - сообщил Эдуард Хайруллин. - А расходную часть увеличить на 236 миллионов рублей. Также предлагается перенести с 2024 на 2023 год 80 миллионов рублей на выплату возмещения за аварийное жилье на улице Куйбышева, 143.

Дополнительными средствами городская администрация предложила распорядиться следующим образом: 87 миллионов рублей направить на организацию безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, 10,3 миллиона рублей на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 8,4 миллиона рублей – на развитие информационных систем по управлению транспортом, 115 миллионов рублей - на ремонт Камского моста в 2024 году и 117 миллионов рублей на наружное освещение скверов и парков в 2024-2025 годах.

Кроме того, предлагается начало строительства школы в микрорайоне Рабочий поселок перенести на 2026 год, а освободившиеся 809 миллионов рублей направить на строительство школы по улице Ветлужской.

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник подчеркнула, что с учетом изменений дефицит бюджета вырастет на 99 миллионов и составит 2 миллиарда 891 миллионов рублей.

- Таким образом дефицит бюджета составит 9,9 процента от общего дохода,- заявила она. – Это практически предельный дефицит. Считаю, что в условиях текущей экономической ситуации необходимо более тщательно прорабатывать расходную и доходную части бюджета. Хотелось бы наметить какой-то план мероприятий, которые позволили бы нам увеличить доходную часть.

- В целом у нас бюджет города сбалансирован, - высказался депутат Даниил Морозов. - Размер дефицита связан с тем, что в этом году юбилей города. В следующий период у нас бюджет города будет уже профицитным. Тем не менее, стоит обратить внимание на этот показатель и взвешеннее относиться к доходам и расходам бюджета.

Председатель Пермской городской Думы Перми Дмитрий Малютин заметил, что депутаты задали много вопросов по поводу предлагаемых изменений.

- При этом все вопросы депутатов были направлены на поиск прагматичных моделей работы с бюджетом в случае, если ситуация начнет развиваться не по плану. Депутатский корпус уже ставил задачу по точности прогнозов по финансовым показателям, а также обеспечения надежности в вопросах финансирования всех взятых обязательств, - резюмировал Дмитрий Малютин. – Требуется уделять больше внимания этому вопросу при анализе ситуации и подготовке материалов для рассмотрения корректировок бюджета на заседаниях профильного комитета.