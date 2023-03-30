КСП проверит капремонт сквера возле гостиницы «Урал»

КСП проверит итоги капитального ремонта сквера возле гостиницы «Урал», Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Контрольно-счетная палата Перми в 2022 году провела 15 контрольных мероприятий, включая внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета за 2021 год, шесть экспертно-аналитических мероприятий, включая экспертизу бюджета города на 2023-2025 годы. Об этом рассказала председатель контрольно-счетной палаты Мария Батуева во время Часа депутата на пленарном заседании Пермской городской Думы.

15 тысяч нарушений

- Было проверено 144 объекта, охвачены все сферы городского хозяйства, общий объем проверенных средств и муниципального имущества составил 49 миллиардов рублей, - отметила Мария Батуева. – Мы зафиксировали 15317 случаев нарушений – это нецелевое использование бюджетных средств, неправильное ведение бухгалтерской отчетности, нарушения при закупках и неэффективное использование средств бюджета. Общий объем нарушений вылился в сумму 2 миллиарда 979 миллионов рублей.

Экспертами КСП было вынесено два предписания и три представления обл уст ранении финансовых нарушений. Составлено восемь протоколов об административных правонарушениях. 27 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

При таком большом числе нарушений системных проблем стало меньше, но участились единичные случаи нарушений. Например, по результатам проверки администрации Мотовилихинского района, установлено 584 нарушения по учету имущества, передаваемого в безвозмездное пользование.

- Администрации города необходимо обратить внимание на своевременную корректировку смет, полномочий, порядка финансирования бюджетной классификации, чтобы не допускать нецелевого использования средств бюджета, - подчеркнула Мария Батуева.

Нужно бороться с задолженностями

После доклада председателя КСП первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник поинтересовалась, какие мероприятия, по мнению экспертов, помогут увеличить доходную часть бюджета.

Мария Батуева ответила, что для пополнения доходов города стоит бороться с задолженностями в бюджет, увеличивать собираемость платы за парковки и использование земельных участков, своевременно взыскивать штрафы и пени. А кроме того способствовать увеличению количества предпринимателей и созданию новых рабочих мест – это позволит повысить налоговые поступления в бюджет.

- Отслеживается ли устранение нарушений, которые были зафиксированы ранее и что делается для предотвращения повторных нарушений? – спросил депутат Василий Кузнецов.

- Специалисты Контрольно-счетной палаты проводят различные семинары, разъясняют ошибки. Информация о нарушениях, зафиксированных в прошлых периодах, вносится в специальную программу и систематизируется, эксперты держат их на контроле, - объяснила Мария Батуева.

Депутатов интересовало, можно ли предотвратить появление технических нарушений и что требуется для этого.

- Для этого необходимо навести порядок с муниципальным имуществом. Основная проблема в том, что в отношении вновь введенных объектов нет четких требований по порядку действий, а также нет конкретного перечня документов, которые необходимы для внесения объекта в реестр муниципального имущества. По нашей инициативе в решение Думы внесен соответствующий пункт, - рассказала Мария Батуева.

- Планируются ли целевые проверки расходования средств направленных из бюджета на подготовку к празднованию 300-летия Перми, - спросил депутат Михаил Черепанов.

- Мы секрета из наших планов не делаем, их можно найти на нашем сайте, - ответила Мария Батуева. - Часть проверок уже идет, но основная часть придется на второе полугодие, когда завершится дорожный сезон. Обязательно будем смотреть улицу Ленина, капитальный ремонт сквера возле гостиницы «Урал» будем отслеживать строительство стадионов в образовательных учреждениях.