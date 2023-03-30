В Перми выросла раскрываемость преступлений

Количество зарегистрированных ДТП за год снизилось на 7,1 процента Фото: Мария АНАНОВА

- Оперативная обстановка в Перми в 2022 году стала более стабильной и контролируемой, - рассказал начальник Управления МВД России по городу Перми, полковник внутренней службы Станислав Кравченко во время Часа депутата на пленарном заседании Пермской городской Думы.

Снизилось число разбоев и краж

Хотя общее количество преступлений, совершенных в Перми в прошлом году, незначительно увеличилось – на 0,9 процента, зато значительно снизилось число разбоев - на 11 процентов и краж – на 15 процентов.

- Нам удалось повысить раскрываемость преступлений, она составила 43,9 процента, что выше, чем в 2021 году, - отметил Станислав Кравченко. – Выросла раскрываемость убийств, она составила 94,3 процента, угонов автомобилей - 90,7 процента, преступлений в сфере информационных технологий. Всего за год было окончено свыше семи тысяч уголовных дел.

Каждое четвертое преступление было раскрыто в течение суток. В качестве одного из примеров начальник городской полиции рассказал о двух разбоях, совершенных в минувшем феврале. Они были раскрыты в течение трех часов, а преступник задержан в течение суток.

Содействие в задержании 38 подозреваемых по 16 уголовным делам оказали члены городских народных дружин. Сегодня в Перми действуют 7 народных дружин общей численностью 210 человек.

Одними из наиболее частых преступлений стали мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, их доля составила 30 процентов в общем количестве. Это ситуации из разряда: «Бабушка, я сбил человека, мне срочно нужно откупиться» - и аналогичные, когда мошенники по телефону выманивают деньги у горожан. Пермским полицейским удалось в прошлом году раскрыть треть из них, что на 7 процентов больше, чем в 2021 году.

Серьезное внимание уделяли пермские полицейские борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Были задержаны более 2000 сбытчиков опасных веществ, ликвидированы три наркопритона, изъято более 68 килограммов наркотических и психотропных веществ, что на 7 килограммов больше, чем в 2021 году.

- В ноябре прошлого года мы раскрыли организованную преступную группу, занимавшуюся незаконным сбытом наркотических средств, ее члены задержаны, у них изъято более 5 килограммов гашиша стоимостью в несколько миллионов рублей, - рассказал Станислав Кравченко.

В городе стало меньше ДТП

На 24,6 процента за год снизился уровень преступности среди несовершеннолетних. Тем не менее работа по профилактике подростковой преступности будет вестись еще более активно. Полицейские организуют рейды, ведут мониторниг социальных сетей. Профилактические беседы были проведены со 156 подростками, проявляющими интерес к группам деструктивной направленности.

Ведется контроль за соблюдением миграционного законодательства. В 2022 было проведено более 37 тысяч проверок иностранных граждан, выявлено 210 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции.

Особые усилия направляются на поддержание безопасности дорожного движения. На 7,1 процента за год снизилось количество зарегистрированных ДТП, в том числе на 3 процента – с участием детей. Сократилось число людей, получивших травмы в ДТП. Снизилось количество аварий, совершенных по вине пьяных водителей. В том числе произошло это благодаря регулярному проведению рейдов. За год было задержано свыше 3 тысяч водителей с признаками алкогольного опьянения.

К юбилейным торжествам готовы

После завершения доклада начальника УМВД Перми депутаты Пермской городской Думы задали ему ряд вопросов.

Депутат Данил Морозов поинтересовался эффективностью использования инновационных технологий в работе пермской полиции.

- У нас создано отдельное подразделение по раскрытию имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, - ответил Станислав Кравченко. – В своей работе его сотрудники используют новые технологии, что и позволяет им достичь положительной динамики в раскрытии преступлений.

- В связи с 300-летием города в Перми пройдет большое количество юбилейных мероприятий. Готовы ли сотрудники полиции обеспечить безопасность на этих мероприятиях, будет ли организовано патрулирование мест массового отдыха людей, например, на набережной Кировского района? – спросил депутат Арсен Болквадзе.

Станислав Кравченко ответил, что на массовых мероприятиях на охране общественного порядка задействуется 12 тысяч полицейских.

- Личный состав управления готов к выполнению задач, кроме этого подключатся и частные охранные организации, - объяснил начальник полиции.

Также депутаты Пермской городской Думы спрашивали о том, как сотрудники полиции борются с мошенничеством, незаконным нанесением граффити, продажей алкоголя несовершеннолетним, как ведется взаимодействие с образовательными учреждениями. Депутат Олег Бурдин предложил более радикально решать проблему с пунктами приема металлолома, в которых принимают украденные с улиц элементы металлических ограждений, крышки канализационных люков и вещи, хранившиеся на дачных участках.

- Сотрудники городского Управления внутренних дел стоят на страже законных интересов жителей Перми и гостей нашего города, вопросы защиты безопасности пермяков находятся в центре внимания полиции, - отметил по итогам обсуждения председатель Пермской городской Думы Перми Дмитрий Малютин. – В целом есть положительная динамика, что прозвучало в докладе, тем не менее, есть сферы, где нам необходимо усилить работу. Будем продолжать сотрудничество.