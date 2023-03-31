«Реагенты можно наносить превентивно, перед выпадением снега»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году погода порадовала нас ранней весной. В Перми снег лежит уже лишь кое-где. Но всем памятны дни этой зимой, когда город покрывался снежными заносами.

Какие выводы можно сделать из минувшего зимнего сезона? На какие ошибки стоит обратить внимание в дальнейшем? Есть ли эффективные способы как можно быстрей освобождать город от сугробов и наледи на дорогах?

На площадке «Комсомольской правды» прошел круглый стол по теме «Зимнее содержание города. Новые подходы к старым проблемам». В качестве экспертов выступили представители администрации города, ГИБДД, прокуратуры и «Уральского завода противогололедных материалов» (УЗПМ).

Современными противогололедными материалами в этом году обрабатывали не только дороги, но и тротуары. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подрядчиков оштрафовали на 31 миллион рублей

- В смысле погоды эта зима была особенной, - отметил первый заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Александр Эйдельман. - По статистике за этот сезон снега было меньше, чем в прошлый. Но были периоды, когда за короткое время выпадало очень много осадков, что затрудняло очистку улиц.

Действительно, все мы помним, с каким трудом после обильных снегопадов город освобождался из снежного плена. В администрации приходилось созывать экстренные совещания, наказывать подрядные организации.

- Больше всего жалоб на содержание улиц было по Мотовилихинскому и Свердловскому районам, - отметил Александр Эйдельман. - На подрядчиков были наложены штрафные санкции на сумму более 31 миллиона рублей. В Мотовилихе подрядную организацию пришлось заменить.

В некоторых случаях приходилось подключаться прокуратуре.

- Нам пришлось принимать меры прокурорского реагирования по плохому содержанию улиц в жилых комплексах «Арсенал» и «Гулливер» по представлению администрации Свердловского района, - сообщил старший помощник прокурора города Перми Александр Мерзляков. - Мы работали и по обращениям граждан, но в основном изложенные в них проблемы были в оперативном режиме решены районными администрациями.

Из-за наледи происходят ДТП на дорогах

Подрядчиков можно наказать. Но что если они попросту не успевали бороться со снежными заносами, которые накапливались в эту зиму стремительно?

В Кировском районе пытались выйти из положения, бросив силы на самые узкие места.

- После сильных снегопадов мы в первую очередь очищали места возле остановок общественного транспорта, тротуары, которые ведут к школам и больницам, - именно такую задачу ставил перед нами глава города, - отметил руководитель администрации Кировского района Михаил Борисов. – Кроме того, мы старались очищать дороги в микрорайонах с частным сектором, чтобы там не случилось затора. С подрядчиками мы обсуждали проблемные участки, на которые стоит обратить особое внимание. Кроме того, у нас в районе создана рабочая группа – такая же, как на уровне города при Пермской городской думе. Представители администрации вместе с тележурналистами выезжали по тем или иным сигналам.

Но дело ведь не только в заторах и пробках. Нередко там, где все-таки можно было пройти и проехать, в результате непогоды движение было сопряжено с риском.

- В этом году мы отмечаем рост дорожно-транспортных происшествий на улицах города, - констатировал заместитель начальника отдела УГИБДД по Перми Алексей Буков. – За этот зимний период с декабря прошлого года по 10 марта произошло 268 ДТП с пострадавшими, в которых 13 человек погибли и 326 получили травмы. Разумеется, аварии возникают по разным причинам. Но, безусловно, свою лепту вносили и снежные заносы, и гололед. Так что очень важно проанализировать проблемы и добиваться, чтобы улицы города в непогоду очищались от снега и наледи как можно быстрей и эффективней.

Реагенты помогут ускорить уборку улиц

Как отметил Александр Эйдельман, в этом году в городе произошла некоторая перегруппировка сил – часть улично-дорожной сети в центре Перми перешла в зону ответственности краевой власти. При этом в центральном планировочном районе города применялись современные реагенты «Уральского завода противогололедных материалов». Практика показала что такие материалы значительно ускоряют очистку улиц даже после самых сильных снегопадов.

- С помощью наших современных противогололедных материалов можно проводить превентивную обработку улиц при получении неблагоприятного прогноза погоды, - объяснил заместитель коммерческого директора ТД УЗПМ Рудольф Пономарев. - Реагенты наносятся на сухой асфальт, и они начинают плавить снег, как только он выпадает. В этом случае снег не пристывает к поверхности дороги, и не образуется наледь, которую потом приходится счищать плугами и щетками снегоуборочных машин.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме того, мы сейчас выпускаем комбинированные противогололедные материалы. Например, те, что применяются на дорогах, состоят из двух фаз: из твердой — это хлориды магния и кальция, а также из жидкой. Двухфазные материалы более экономичны, и у них более высокая скорость срабатывания – смоченные гранулы начинают работать на дорожном полотне сразу после нанесения. В итоге повышается скорость работы подрядчиков, что помогает соблюдать довольно жесткие нормативы для улиц первой и второй категорий, которые, напомню, по регламенту должны быть убраны в течение 6-8 часов после снегопада.

О тротуарах тоже не забыли

Впрочем, пермяки жаловались этой зимой не только на заснеженные дороги - скользко было ходить и пешеходам.

- Можно ли с помощью таких реагентов обрабатывать не только дороги, но и тротуары? – поинтересовался депутат Пермской городской думы Сергей Стенно. – На плохую уборку придомовых территорий приходило очень много жалоб от горожан. В периоды непогоды на станцию скорой помощи поступало много вызовов от тех, кто поскользнулся на льду. Управляющие компании не выдерживали сроки, чтобы убирать снег в нужное время. Это мы видели и во время выездных заседаний рабочей группы, созданной для контроля за содержанием города.

- У нас разработаны современные материалы различных типов – отдельно для дорог и для тротуаров, - обратил внимание Рудольф Пономарев. - Если раньше внимание уделялось дорожным противогололедным материалам, то сейчас обрабатывались и участки улиц, предназначенные для пешеходов - впервые в этом сезоне в Центральном планировочном районе города использовались специализированные комбинированные реагенты. Комбинированные материалы для тротуаров имеют в своем составе мраморную крошку, которая препятствует скольжению, а также реагент, который плавит лед. Обязательное требование в недавно приятом ГОСТе, которое соблюдается в наших материалах, - это повышенная экологическая безопасность. При этом учитывается комплексное воздействие на окружающую среду, ведь в городе есть и зеленые насаждения, и животные.

Ботинки останутся в целости

Участники дискуссии поинтересовались, не приведет ли использование противогололедных материалов к замусориванию улиц и к грязи, которая обнаружится, когда растает снег.

- Здесь должно соблюдаться их правильное использование со стороны подрядчиков, - объяснил Рудольф Пономарев. – Они должны соблюдать нормы расхода материалов в зависимости от погодных условий. Тогда материалы гораздо легче счистить с улиц и вывезти за пределы города.

Рудольф Пономарев обратил внимание, что смеси на основе песка, которые до сих пор еще применяются, действительно, образуют много грязи, с которой трудно бороться весной, которая засоряет улицы и забивает канализацию. При этом нанесенный на лед песок не сильно увеличивает коэффициент сцепления. Машины не могут эффективно тормозить, а пешеходы все равно скользят и падают. К тому же при использовании песчаных смесей образуется много пыли, которая при высыхании поднимается в воздух.

- Не случайно в России были ужесточены требования к противогололедным реагентам, - напомнил Рудольф Пономарев. - В частности, в них должна быть снижена доля пылевидных частиц. Наши противогололедные материалы прошли сертификацию и полностью соответствуют новому ГОСТу – они не пылят, и в них нет частиц диаметром более 8 миллиметров, которые, вылетев из-под колес, могут повредить в машине стекло или лакокрасочное покрытие. Они полностью укладываются в гостовские требования, которые говорят о том, что воздействие таких реагентов в городах должно быть не выше, чем у обычной воды, в том числе и на материалы, из которых изготовлена обувь.

Получается, все же есть средство, которое поможет оперативнее справляться зимой с любой непогодой?