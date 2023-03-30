Продукция СПК вошла в каталог «Сто лучших товаров России»

Фото предоставлено компанией СПК

Наружная панель «97 серии» производства СПК стала лауреатом регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» 2022 г. Дипломы получили также стеновые панели из крупноформатных керамических кирпичей WanderBlok и однослойная наружная панель модернизированной серии.

Конкурс проводится Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и при поддержке АНО «Российская система качества».

За 25 лет в конкурсе участвовало более 40 000 предприятий и организаций Российской Федерации, переставивших на конкурс около 110 000 товаров и услуг, а в Пермском крае за эти годы в конкурсе приняли участие свыше 850 предприятий.

Фото предоставлено компанией СПК

Товары, представленные на конкурс, оцениваются экспертами по множеству параметров. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» оцениваются технические характеристики и свойства, надежность, устойчивость к внешним воздействиям, качество используемого сырья и материалов, долговечность, уровень используемого технологического оборудования, квалификация работников и другие показатели.

«97 серия» панельного домостроения – приоритетная технология в портфеле застройщика. Сегодня из нее возводится более 80% всего объема строительства СПК. Трехслойная наружная панель отлично сохраняет тепло, а дома радуют новоселов комфортом и качеством. Класс энергоэффективности объектов – «А» и «В».

Фото предоставлено компанией СПК

– «97 серия» – классика индустриального домостроения, которая сочетает в себе лучший опыт более чем 60-летнего периода возведения объектов и современные тенденции жилищного строительства. В 2022 году в серии был обновлен каталог планировочных решений, в перечень которых вошло прядка 18 новых вариантов. В каждый новые проект мы привносим новые решения, которые повышают его функциональность и комфорт, – отмечают в компании.

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