С 1 апреля в Перми откроется запись в первый класс

Уже сейчас можно заполнить черновик заявления/ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 апреля в Перми стартует первый этап приема заявлений в первые классы. Особенность приемной компании в этом году – возможность подать документы через Единый портал государственных услуг без необходимости предоставления оригиналов в школу.

Как отмечают в департаменте образования Перми, сроки приемной кампании по сравнению с прошлым годом не изменились. В основной период - с 1 апреля по 30 июня - заявление смогут подать родители, чьи дети проживают на закрепленной территории и имеют преимущественное право, право на внеочередной, первоочередной прием в школу.

Во второй этап - с 6 июля по 5 сентября - состоится прием детей на свободные места. Он осуществляется в порядке очередности с учетом даты и времени регистрации, порядкового номера заявления - без учета льготы семьи.

Уже сейчас можно заполнить черновик заявления на сайте Госуслуг (gosuslugi.ru), он сохранится в личном кабинете. А с 1 апреля просто отправить заявление на регистрацию. Оригиналы документов в школу приносить не нужно. Кроме тех, которые подтверждают право на льготу, а также документов, подтверждение которых в электронном виде невозможно.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

- Через сайт Госуслуг (оригиналы документов не требуются)

- Направить в учебное заведение заказным письмом через Почту России с вложением копий документов. А до 30 июня принести в школу оригиналы документов.

- Принести в школу лично.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?

- Копия свидетельства о рождении ребенка

- Копия свидетельства о регистрации ребенка на закрепленной территории (временная регистрация тоже считается)

- Копия паспорта родителя

- Подтверждение льгот (при наличии)

ВАЖНО

Полезные ссылки и телефоны

Посмотреть, какая школа закреплена за вашим домом, можно по ссылке: https://permedu.ru/enrollment/.

Получить консультацию о поступлении в 1 класс, можно по телефону (342) 212-95-20.

Единый портал Пермского образования – permedu.ru