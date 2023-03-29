С 1 апреля в Перми откроется запись в первый класс

Уже сейчас можно заполнить черновик заявления/
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 1 апреля в Перми стартует первый этап приема заявлений в первые классы. Особенность приемной компании в этом году – возможность подать документы через Единый портал государственных услуг без необходимости предоставления оригиналов в школу.
Как отмечают в департаменте образования Перми, сроки приемной кампании по сравнению с прошлым годом не изменились. В основной период - с 1 апреля по 30 июня - заявление смогут подать родители, чьи дети проживают на закрепленной территории и имеют преимущественное право, право на внеочередной, первоочередной прием в школу.
Во второй этап - с 6 июля по 5 сентября - состоится прием детей на свободные места. Он осуществляется в порядке очередности с учетом даты и времени регистрации, порядкового номера заявления - без учета льготы семьи.
Уже сейчас можно заполнить черновик заявления на сайте Госуслуг (gosuslugi.ru), он сохранится в личном кабинете. А с 1 апреля просто отправить заявление на регистрацию. Оригиналы документов в школу приносить не нужно. Кроме тех, которые подтверждают право на льготу, а также документов, подтверждение которых в электронном виде невозможно.
КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?
- Через сайт Госуслуг (оригиналы документов не требуются)
- Направить в учебное заведение заказным письмом через Почту России с вложением копий документов. А до 30 июня принести в школу оригиналы документов.
- Принести в школу лично.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?
- Копия свидетельства о рождении ребенка
- Копия свидетельства о регистрации ребенка на закрепленной территории (временная регистрация тоже считается)
- Копия паспорта родителя
- Подтверждение льгот (при наличии)
ВАЖНО
Полезные ссылки и телефоны
Посмотреть, какая школа закреплена за вашим домом, можно по ссылке: https://permedu.ru/enrollment/.
Получить консультацию о поступлении в 1 класс, можно по телефону (342) 212-95-20.
Единый портал Пермского образования – permedu.ru