Как пермякам принять участие в акции «Тотальный диктант»

8 апреля все желающие по всему миру смогут написать под диктовку текст и проверить уровень своей грамотности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет уже в 20-й раз. Ее цель – популяризация грамотности и повышение интереса к русскому языку. 8 апреля все желающие по всему миру смогут написать под диктовку текст и проверить уровень своей грамотности.

Автором «Тотального диктанта – 2023» стал писатель, журналист, номинант премий «Большая книга», Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко. Он подготовил текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Для тех, кто хочет освежить свои знания и лучше подготовиться к диктанту, в Перми открыты подготовительные занятия «Русский по четвергам». На курсах можно вспомнить правила орфографии и пунктуации и получить консультацию филолога.

Уроки проходят по четвергам с 18.30 до 20.00 в Мультимедийном парке «Россия – моя история» (ул. Монастырская, 2к 1).

А в среду, 29 марта, открылась регистрация участников акции. Диктант можно написать в онлайн или офлайн формате.

Итак, где пермякам принять участие в акции и проверить свою грамотность:

1.ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького» (отдел литературы по искусству). Адрес: Пермь, ул. Ленина, 70.

2.ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького» (конференц-зал). Адрес: Пермь, ул. Ленина, 70.

3.Коворкинг «Лаборатория настоящего». Адрес: Пермь, улица Газеты Звезда, 13.

4.Исторический парк «Россия - Моя история». Адрес: Пермь, улица Монастырская, 2к1

5.Библиотека № 21. Адрес: Пермь, ул. Гашкова, 20

6.Центральная Городская библиотека им. А. С. Пушкина. Адрес: Пермь, ул. Петропавловская, 25

7.Библиотека № 35. Адрес: Пермь, ул. Екатерининская, 220

8.Библиотека № 13 им. В. Г. Короленко. Адрес: Пермь, пр. Декабристов, 12а

9.Библиотека № 4. Адрес: Пермь, ул. Лебедева, 38.

10.Детская библиотека №15. Адрес: Пермь, пр. Парковый, 16.

11.Библиотека № 25 им. М.А. Осоргина. Адрес: Пермь, ул. Серпуховская, 8.

12.Библиотека № 8 им. Н. А. Островского. Адрес: Пермь, ул.Гайвинская, 6.

13.Библиотека № 14 им. М. Ю. Лермонтова. Адрес: Пермь, ул. Калинина, 74.

14.Библиотека № 30. Адрес: Пермь, ул. Докучаева, 28.

15.МАОУ "СОШ №93" (ауд. 1). Адрес: Пермь, улица Полины Осипенко, 46.

16.МАОУ "СОШ №93" (ауд. 2). Адрес: Пермь, улица Полины Осипенко, 46.

17.Детская библиотека №1 им. А.П. Гайдара. Адрес: Пермь, ул. Борчаниновская, 28.

18.АМУ «ЦИДИС «Сылва». Адрес: пос. Сылва, Заводской пер., 1.

19.КДКБ (онкогематологическое отделение). Адрес: Пермь, ул. Баумана, 22в.

20.ГБУЗ ПК «Санаторий «Светлана». Адрес: Пермь, ул. Танцорова, 14.

21.Библиотека №10 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. Адрес: Пермь, ул. Связистов, 26.

22.Гимназия №3. Адрес: Пермь, ул. Звенигородская, 11.

23.РАНХиГС. Адрес: Пермь, Бульвар Гагарина, 10.

ВАЖНО

Зарегистрироваться на одной из площадок можно по ссылке: https://totaldict.ru/perm/#/stages

Если вы хотите написать диктант онлайн, вам нужно перейти на официальный сайт акции totaldict.ru и пройти регистрацию. Далее в день самой акции, 8 апреля, включите на сайте онлайн-марафон и напишите текст в появившемся окне. Это можно будет сделать в 8.00, 11.00, 14.00 и 23.00 часа по московскому времени. В завершении проверьте написанное и нажмите кнопку «Отправить».