Первый класс. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 апреля в Перми открывается запись в первые классы на 2023-2024 учебный год. Мы собрали для родителей будущих школьников всю необходимую информацию о процедуре поступления. Рассказываем, как подать заявление в первый класс в Перми и какие документы необходимо подготовить для этого.

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В Перми прием детей в первый класс будет проходить в два этапа.

Первый этап – с 1 апреля по 30 июня 2023 года.

Предназначается для детей:

- проживающих на закрепленной за школой территории – районе местонахождения учебного заведения;

- имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право на зачисление.

Внеочередное право зачисления в первый класс:

- дети судей (только для школ-интернатов);

- дети прокуроров;

- дети сотрудников Следственного комитета.

Первоочередное право зачисления в первый класс:

- дети военнослужащих по месту жительства их семей;

- дети сотрудников полиции;

- дети сотрудников ОВД, не являющихся сотрудниками полиции, по месту жительства;

- дети сотрудников ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы по месту жительства.

Преимущественное право зачисления в первый класс:

- братья и (или) сестры (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), либо в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, устроенные в патронатную семью;

- дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, обучающихся в образовательной организации.

Второй этап – с 6 июля и не позднее 5 сентября 2023 года

Предназначается для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории. В течение этого времени можно подать заявление в школы других районов Перми.

На втором этапе можно подать заявления в несколько школ. Ребенка зачислят только на свободные места.

Школа будет рассматривать заявления в порядке очереди.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕБЕНКА ЗА ШКОЛОЙ ДЛЯ ЗАПИСИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Закрепление ребенка за школой Перми устанавливает Постановление городской администрации от 3 марта 2023 года №163, где указаны муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие программу начального, основного и среднего образования, а также адреса прикрепленных домов.

Чтобы узнать привязку по прописке на портале «Пермское образование» в появившемся окне необходимо ввести улицу и дом или номер школы по ссылке https://permedu.ru/enrollment/

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАПИСИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Заявление на прием в первый класс школ Перми можно подать несколькими способами.

1. Лично прийти в школу, написать и заявление, получить расписку о приеме документов;

2. Через операторов почтовой связи письмом с уведомлением о вручении (необходимо вложить копии необходимых доументов);

3. Через портал «Госуслуги», тогда уведомление о зачислении придет в личный кабинет в течение трех рабочих дней после 30 июня;

4. Через портал «Услуги и сервисы Пермского края».

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ЗАПИСИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Чтобы записать ребенка в первый класс школы необходимо предоставить:

- Заявление в соответствии с формой (при подаче в школе или операторов почтовой связи);

- Копию паспорта или иного документа, подтверждающего личность родителя;

- Копию свидетельства рождения ребенка или документа, подтверждающего родство;

- Копию документа, подтверждающего проживание будущего первоклассника на закрепленной за школой территории (для первого этапа срока приема в первый класс);

- Документы, подтверждающие законное право представителя ребенка;

- Копии документов, подтверждающих льготы (если они есть).

В отдельных случаях могут понадобиться:

- Разрешение комиссии о приеме в первый класс учреждения образования ребенка возрастом менее 6,6 или более 8 лет;

- Копия заключения психо-медико-психологической комиссии;

- Документ, подтверждающий право проживания ребенка на территории РФ.

Для преимущественного права зачисления в первый класс необходимо предоставить документы:

- Копию свидетельства рождения детей или документа, подтверждающего родство заявителя;

- Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата или сестры;

- Паспорт родителя или законного представителя, который будет подавать заявление.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОРТАЛ «УСЛУГИ И СЕРВИСЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

После входа на портал «Услуги и сервисы Пермского края» выбираете услугу «Зачисление в 1 класс образовательной организации». После этого произойдет автоматический переход на портал «Госуслуги». Нажимаете в правом верхнем углу экрана раздел «Получить услугу».

В появившемся диалоговом окне поочередно заполняете пункты:

- «Выберете муниципальное образование»

- «Внесите данные о себе»

- «Внесите данные о ребенке»

- «Выберите общеобразовательное учреждение»

- «Дайте свое согласие»

Отправьте сформированную форму.

Уведомления о ходе предоставления услуг находятся в Личном кабинете по ссылке https://cabinet.permkrai.ru/my_notifications

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

При подаче заявления на прием в общеобразовательную организацию по месту жительства ребенка или в иную общеобразовательную организацию при наличии льготы с 1 апреля по 30 июня 2022 года услуга будет предоставлена в течение 3 рабочих дней после окончания приема всех заявлений.

При подаче заявления на свободные места любой общеобразовательной организации после 6 июля 2022 года – в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ В ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В приеме в первый класс государственная или муниципальная школа может отказать только в случае, если закончились свободные места. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.

ОСНОВАНИЯ В ОТКАЗЕ ПРИ ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

Основаниями для отказа при приеме документов служат:

- предоставление документов, не отвечающих требованиям административного регламента;

- предоставление неполного пакета документов, установленного административным регламентом и необходимого для предоставления муниципальной услуги;

- обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указанных в административном регламенте;

- обращение заявителя в неприемное время (приемные часы работы образовательных организаций указаны на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), за исключением подачи заявления через официальный сайт Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Услуги и сервисы Пермского края»;

- обращение лица, не являющегося родителем, законным представителем (опекуном, попечителем);

- наличие не рассмотренного заявления, либо положительно рассмотренного заявления, зарегистрированного в информационной системе учета контингента обучающихся по основным образовательным программам, на прием ребенка в данную образовательную организацию;

- непредставление заявителем подлинников документов, указанных в административном регламенте, в установленный срок;

- несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов, сведениям, указанным в заявлении, скан-копиях документов, приложенных к заявлению.

СКОЛЬКО ЛЕТ ДОЛЖНО БЫТЬ РЕБЕНКУ, ЧТОБЫ ЕГО ПРИНЯЛИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6,5 лет, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей учредитель образовательной организации может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Единый портал Пермского образования — https://permedu.ru/

Департамент образования (г. Пермь, Сибирская 17), Email: do@gorodperm.ru

Страницы в социальных сетях:

https://vk.com/perm_obrazovanie

https://t.me/permeducation

Узнать актуальные изменения родители будущих первоклассников могут на сайте городского департамента образования.

Вопросы о приеме в 1 класс принимаются по телефону горячей линии Департамента образования администрации города Перми: 212-95-20 (по 7 апреля с 09:00 до 18:00)

Для получения официального ответа на бланке департамента образования, Вы можете направить письмо по эл.почте do@gorodperm.ru или по адресу: 614000 г. Пермь, ул. Сибирская, 17.

В каждом районе Перми можно получить разъяснения специалистов отделов образования по телефону или на личном приёме:

- Дзержинский (ул. Ленина, 85), тел. 236-88-29, DzerROO@gorodperm.ru

- Индустриальный (ул. Мира, 15), тел. 227-95-09, IndROO@gorodperm.ru

- Кировский (ул. Закамская, 26), тел. 283-33-60, KirROO@gorodperm.ru

- Ленинский (ул. Пермская, 82), тел. 212-72-85, LenROO@gorodperm.ru

- Мотовилихинский (ул. Уральская, 36), тел. 260-14-25, Motroo@gorodperm.ru

- Орджоникидзевский (ул. Бушмакина, 26), тел. 284-70-01, OrdROO@gorodperm.ru

- Свердловский (Комсомольский пр., 77), тел. 241-03-81, Sverdlroo@gorodperm.ru

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