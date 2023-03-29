Первый класс.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
С 1 апреля в Перми открывается запись в первые классы на 2023-2024 учебный год. Мы собрали для родителей будущих школьников всю необходимую информацию о процедуре поступления. Рассказываем, как подать заявление в первый класс в Перми и какие документы необходимо подготовить для этого.
В Перми прием детей в первый класс будет проходить в два этапа.
Первый этап – с 1 апреля по 30 июня 2023 года.
Предназначается для детей:
- проживающих на закрепленной за школой территории – районе местонахождения учебного заведения;
- имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право на зачисление.
Внеочередное право зачисления в первый класс:
- дети судей (только для школ-интернатов);
- дети прокуроров;
- дети сотрудников Следственного комитета.
Первоочередное право зачисления в первый класс:
- дети военнослужащих по месту жительства их семей;
- дети сотрудников полиции;
- дети сотрудников ОВД, не являющихся сотрудниками полиции, по месту жительства;
- дети сотрудников ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы по месту жительства.
Преимущественное право зачисления в первый класс:
- братья и (или) сестры (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), либо в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, устроенные в патронатную семью;
- дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, обучающихся в образовательной организации.
Второй этап – с 6 июля и не позднее 5 сентября 2023 года
Предназначается для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории. В течение этого времени можно подать заявление в школы других районов Перми.
На втором этапе можно подать заявления в несколько школ. Ребенка зачислят только на свободные места.
Школа будет рассматривать заявления в порядке очереди.
Закрепление ребенка за школой Перми устанавливает Постановление городской администрации от 3 марта 2023 года №163, где указаны муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие программу начального, основного и среднего образования, а также адреса прикрепленных домов.
Чтобы узнать привязку по прописке на портале «Пермское образование» в появившемся окне необходимо ввести улицу и дом или номер школы по ссылке https://permedu.ru/enrollment/
Заявление на прием в первый класс школ Перми можно подать несколькими способами.
1. Лично прийти в школу, написать и заявление, получить расписку о приеме документов;
2. Через операторов почтовой связи письмом с уведомлением о вручении (необходимо вложить копии необходимых доументов);
3. Через портал «Госуслуги», тогда уведомление о зачислении придет в личный кабинет в течение трех рабочих дней после 30 июня;
4. Через портал «Услуги и сервисы Пермского края».
Чтобы записать ребенка в первый класс школы необходимо предоставить:
- Заявление в соответствии с формой (при подаче в школе или операторов почтовой связи);
- Копию паспорта или иного документа, подтверждающего личность родителя;
- Копию свидетельства рождения ребенка или документа, подтверждающего родство;
- Копию документа, подтверждающего проживание будущего первоклассника на закрепленной за школой территории (для первого этапа срока приема в первый класс);
- Документы, подтверждающие законное право представителя ребенка;
- Копии документов, подтверждающих льготы (если они есть).
В отдельных случаях могут понадобиться:
- Разрешение комиссии о приеме в первый класс учреждения образования ребенка возрастом менее 6,6 или более 8 лет;
- Копия заключения психо-медико-психологической комиссии;
- Документ, подтверждающий право проживания ребенка на территории РФ.
Для преимущественного права зачисления в первый класс необходимо предоставить документы:
- Копию свидетельства рождения детей или документа, подтверждающего родство заявителя;
- Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата или сестры;
- Паспорт родителя или законного представителя, который будет подавать заявление.
После входа на портал «Услуги и сервисы Пермского края» выбираете услугу «Зачисление в 1 класс образовательной организации». После этого произойдет автоматический переход на портал «Госуслуги». Нажимаете в правом верхнем углу экрана раздел «Получить услугу».
В появившемся диалоговом окне поочередно заполняете пункты:
- «Выберете муниципальное образование»
- «Внесите данные о себе»
- «Внесите данные о ребенке»
- «Выберите общеобразовательное учреждение»
- «Дайте свое согласие»
Отправьте сформированную форму.
Уведомления о ходе предоставления услуг находятся в Личном кабинете по ссылке https://cabinet.permkrai.ru/my_notifications
При подаче заявления на прием в общеобразовательную организацию по месту жительства ребенка или в иную общеобразовательную организацию при наличии льготы с 1 апреля по 30 июня 2022 года услуга будет предоставлена в течение 3 рабочих дней после окончания приема всех заявлений.
При подаче заявления на свободные места любой общеобразовательной организации после 6 июля 2022 года – в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов.
В приеме в первый класс государственная или муниципальная школа может отказать только в случае, если закончились свободные места. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.
Основаниями для отказа при приеме документов служат:
- предоставление документов, не отвечающих требованиям административного регламента;
- предоставление неполного пакета документов, установленного административным регламентом и необходимого для предоставления муниципальной услуги;
- обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указанных в административном регламенте;
- обращение заявителя в неприемное время (приемные часы работы образовательных организаций указаны на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), за исключением подачи заявления через официальный сайт Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Услуги и сервисы Пермского края»;
- обращение лица, не являющегося родителем, законным представителем (опекуном, попечителем);
- наличие не рассмотренного заявления, либо положительно рассмотренного заявления, зарегистрированного в информационной системе учета контингента обучающихся по основным образовательным программам, на прием ребенка в данную образовательную организацию;
- непредставление заявителем подлинников документов, указанных в административном регламенте, в установленный срок;
- несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов, сведениям, указанным в заявлении, скан-копиях документов, приложенных к заявлению.
В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6,5 лет, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей учредитель образовательной организации может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Единый портал Пермского образования — https://permedu.ru/
Департамент образования (г. Пермь, Сибирская 17), Email: do@gorodperm.ru
Страницы в социальных сетях:
https://vk.com/perm_obrazovanie
Узнать актуальные изменения родители будущих первоклассников могут на сайте городского департамента образования.
Вопросы о приеме в 1 класс принимаются по телефону горячей линии Департамента образования администрации города Перми: 212-95-20 (по 7 апреля с 09:00 до 18:00)
Для получения официального ответа на бланке департамента образования, Вы можете направить письмо по эл.почте do@gorodperm.ru или по адресу: 614000 г. Пермь, ул. Сибирская, 17.
В каждом районе Перми можно получить разъяснения специалистов отделов образования по телефону или на личном приёме:
- Дзержинский (ул. Ленина, 85), тел. 236-88-29, DzerROO@gorodperm.ru
- Индустриальный (ул. Мира, 15), тел. 227-95-09, IndROO@gorodperm.ru
- Кировский (ул. Закамская, 26), тел. 283-33-60, KirROO@gorodperm.ru
- Ленинский (ул. Пермская, 82), тел. 212-72-85, LenROO@gorodperm.ru
- Мотовилихинский (ул. Уральская, 36), тел. 260-14-25, Motroo@gorodperm.ru
- Орджоникидзевский (ул. Бушмакина, 26), тел. 284-70-01, OrdROO@gorodperm.ru
- Свердловский (Комсомольский пр., 77), тел. 241-03-81, Sverdlroo@gorodperm.ru
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