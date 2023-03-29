«Молчи, крыса, а то и тебя прирежем». В Пермском крае на глазах у прохожих насмерть забили 33-летнего мужчину

Убитый Евгений. Фото: Добрянка Life/ВКонтакте

Ночью 26 марта у кафе Маракана Клуб в Добрянке жестоко избили 33-летнего местного жителя Евгения. С тяжелыми травмами мужчину увезли в больницу, но в эту же ночь он, к сожалению, скончался. Двоюродная сестра погибшего Вероника разместила пост в социальных сетях с просьбой откликнуться свидетелей, и вскоре ей написала одна из жительниц Добрянки, которая рассказала, что Евгения избивали у нее на глазах.

- Сперва мы думали, что Женю били толпой, но девушка сказала, что нападавших было двое, - рассказывает Вероника. - Били долго и нещадно, пинали прямо по голове, душили, он дико кричал. Девушка просила этих мерзавцев остановиться, но они ей крикнули что-то вроде: «Молчи, крыса, а то и тебя прирежем».

По словам Вероники, одним из нападавших был старый знакомый Евгения Юрий. Он мог знать, что у Жени на карте лежит большая сумма денег и вместе с одним из братьев решил его ограбить. Забрав банковскую карту, братья колесили по городу, расплачивались ей в разных заведениях и пытались снять наличку: сто тысяч, триста тысяч. Но у них ничего не получилось - пин-код Евгений им не сказал.

- Женина карта была прикреплена также и к телефону жены его брата, - продолжает Вероника. - Ей показались подозрительными многочисленные списания и попытки снять большое количество налички, она позвонила Евгению, но трубку взял один из братьев и сказал, что Женин телефон у него, и вернет он его за пять тысяч рублей. Она поняла, что с Женей что-то произошло, и рассказала о произошедшем мужу.

Истекающего кровью Евгения увезли в больницу, но, по словам Вероники, своевременную помощь ему там не оказали.

- Ему сделали рентген, который показал, что мозг в буквальном смысле превратился в фарш, - с ужасом в голосе рассказывает Вероника. - Но почему-то его не положили в реанимацию, а просто оставили в палате умирать... Через два дня в больницу приехал его родной брат и попросил выписку, оказалось, что врач, которая в ту ночь принимала Женю, экстренно ушла в отпуск, а завотделением отказалась разговаривать.

Сейчас родственники Евгения будут разбираться с больницей, а также ищут свидетелей произошедшего. В пресс-службе СУ СКР оп Пермскому краю сообщили, что возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и задержали двух человек. Следователь просил отправить в СИЗО обоих, однако на время следствия за решеткой оказался только один. Второго судья отпустил под домашний арест.

Судя по всему, в СИЗО отправили именно Юрия. Скорее всего Юрий, как часто происходит в таких ситуациях, взял всю вину на себя, чтобы следователи не смогли возбудить еще одно уголовное дело по групповому избиению. Еще одним интересным фактом стало и то, что представители Маракана Клуб уверяют, что в ту ночь нападавших в кафе не было. Однако следователи сообщили, что конфликт произошел именно в кафе.

Фото: скриншот Добрянка Life/ВКонтакте

Вероника и другие родственники убитого Евгения хотят, чтобы все виновные в его смерти понесли наказание. Если у вас есть видеозапись произошедшего или какая-то другая информация, сообщите об этом по телефону: 89194633693.

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