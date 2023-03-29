Предприниматели в Прикамье интересуются промышленным оборудованием, медтехникой и торговыми павильонами

Фото: permkrai.ru

Кто из нас хоть раз не пользовался классифайдами или сайтами объявлений? Сегодня такие порталы быстро превращаются в крупные интернет-платформы для коммерции, где можно найти все: от товаров народного потребления до промышленного оборудования, медицинской техники и даже готового бизнеса.

Более того, в условиях сокращения поставок на рынок продукции иностранных производителей, они, например, помогают найти необходимое оборудование от поставщиков зарубежных компаний по принципу параллельного импорта. А отечественным производителям позволяют продвигать свою продукцию от Владивостока до Калининграда, не расходуя заоблачных сумм на рекламу своих товаров.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как отмечают аналитики, на таких порталах растут как спрос, так и предложение со стороны малого и среднего бизнеса.

Чем именно интересуются бизнесмены в нашем регионе? Что им готовы предложить местные производители?

Что предлагают?

- Онлайн-платформы активно работают над тем, чтобы дать возможность отечественным производителям выйти на рынок, а поставщикам товаров по схеме параллельного импорта – оперативно выстроить логистику и запустить продажи, – рассказал руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на Авито Илья Дудковский. – Мы помогаем бизнесу решить эту задачу, используя ресурсы и инфраструктуру Авито как онлайн-платформы для В2В-коммерции.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным платформы, количество предложений оборудования в Пермском крае на Авито растет. Сегодня здесь представлено более 44 тысяч вариантов для разных отраслей и сфер бизнеса.

По данным эксперта, наибольший рост был зафиксирован в категории медицинского оборудования – почти в 10 раз. На втором месте по динамике — оборудование для киосков и передвижных сооружений: здесь предложение выросло в 8 раз. Третья быстрорастущая категория -промышленное оборудование, за год предложений по нему на Авито стало больше в 3,7 раза.

При этом более 84 процентов предложений составляют объявления о продаже нового оборудования напрямую от местных производителей или дистрибьюторов иностранных компаний.

Что ищут

По данным эксперта, самой востребованной в Прикамье категорией остается промышленное оборудование: сейчас на него приходится 33 процента всего спроса на оборудование для бизнеса на Авито. Предприниматели ищут станки и деревообрабатывающие приспособления, насосы и компрессоры, технику для производства мебели, сварочное и холодильное, строительное оборудование, сельхозтехнику.

Традиционно интересуются предприниматели и торговым оборудованием: на него приходится 22 процента спроса.

Что интересовало представителей торговли

Что чаще всего подыскивали предприниматели, работающие в сфере торговли?

Наиболее заметную динамику спроса продемонстрировало оборудование для киосков и передвижных сооружений – он вырос на 82 процента. Бизнесменов интересовали фудтраки, павильоны, мобильные палатки, шатры и прочие малые помещения для торговли.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заметно вырос – на 36 процентов - спрос и на оборудование для магазинов - на прилавки, стойки, стеллажи, холодильники, витрины, торговые автоматы, и даже на вывески.

Третьей по росту популярности категорией стало расчетно-кассовое оборудование: спрос на подобную технику вырос за год на 26 процентов.

Как будут развиваться платформы?

Как продавцов, так и покупателей подобные порталы привлекают возможностью широкого географического охвата – в буквальном смысле от Владивостока до Калининграда. А также - защищенностью сделок.

Можно предположить, что за онлайн-платформами большое будущее, они будут развиваться и предлагать новые возможности. Какие именно?

- С появлением новых поставщиков и их желанием наладить широкую дистрибуцию онлайн-платформы становятся привлекательным каналом продаж, - подтверждает Илья Дудковский. – Они наверняка будут расширять разделы по продаже оборудования. На том же Авито, например, детализировали категорию промышленного оборудования, добавив туда более 20 подкатегорий, и выделили в самостоятельные категории такие направления, как лабораторное, медицинское и телекоммуникационное оборудование. Такие онлайн-классифайды могут предусмотреть возможность размещения оборудования на заказ и предложить новые категории – например, касающиеся сырья, расходных материалов и компонентов.