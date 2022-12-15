Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 декабря 2022 14:35

В Перми на женщину с коляской рухнула снежная глыба

Следователи начали проверку
Екатерина Яганова
С этой крыши на женщину с коляской упала снежная глыба. Фото: Следственный комитет РФ по Пермскому краю.

С этой крыши на женщину с коляской упала снежная глыба. Фото: Следственный комитет РФ по Пермскому краю.

10 декабря с крыши одного из домов, что на улице Ушакова в Перми, сошел снег. В тот момент мимо проходила молодая мама с коляской. Снежная масса накрыла их обоих.

Выбравшись из-под снега, женщина обратилась в поликлинику. Ребенку медицинская помощь не потребовалась – он не пострадал.

Следователи из СУ СК РФ по Пермскому краю начали доследственную проверку по поводу обрушения снега на женщину с ребенком. У Управляющей компании, которая оказывает услуги по содержанию и текущему ремонту жилого дома, запросили документы, ведется опрос очевидцев, сотрудников УК и пострадавшей. По результат проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пермяка в свой день рождения пришибло глыбой льда

Молодой человек получил черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом (подробнее...)

ЧППроисшествия: ЧП