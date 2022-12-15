Дмитрий Махонин: В пермских дворах конь не валялся

Дмитрий Махонин провел прямой эфир

- Снегопады были небывалые. Как говорили специалисты, раз в десять лет такое бывает. Но населению-то что от этого? Муниципалитеты и власть должны отработать, - прокомментировал ситуацию с уборкой снега в Перми губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира. - Краевые трассы в снегопады убирались удовлетворительно - там круглосуточно работало около 500 единиц техники. Понятно, что в городской черте убирать снег сложнее. Тем не менее, после снегопада прошло несколько дней, но центральные дороги плохо расчистили, а во дворах и проездах вообще конь не валялся. Конечно, надо мэрии и районам напрячься и выполнять свои обязательства надлежащим образом. Сейчас я недоволен их работой.

Но при этом Дмитрий Махонин признал, что у города не хватает подрядчиков, чтобы быстро справиться с последствиями снегопада. В связи с этим губернатор сообщил, что поручил краевому предприятию, которое будет убирать снег в центре Перми, начать работу не в январе, а уже на следующей неделе.

О чем еще говорил губернатор во время прямого эфира?

О Чусовском мосте

- Открытие моста запланировано на следующую неделю. Там уложен асфальт по новой технологии. Если взять по масштабу - это одна из самых масштабных строек, сопоставимая со строительством Красавинского моста. После открытия предстоит еще много работы: закрыть старую часть моста и ее реконструировать. Я помню, когда открывали нынешний Чусовской мост, говорили, что он простоит сто лет. Но тогда не рассчитывали на такой поток транспорта. Поэтому мост требует реконструкции.

О крупных стройках

- К 300-летию Перми будет завершена часть крупных строек, а часть перейдет на будущее. По реконструкции Комсомольского проспекта финал уже виден и понятен. В 2023 году будет завершено строительство Краевой инфекционной больницы, стадиона «Энергия», галереи, краевой музыкальной школы для одаренных детей. И - тьфу-тьфу-тьфу - зоопарка. У меня нет никакого сомнения, что в следующем году эта стройка будет завершена. Также мы должны начать строить Дворец спорта, который будет больше, чем УДС «Молот». Сам «Молот» мы тоже приводим в надлежащий вид после того, как перевели в краевую собственность.

О прикамских продуктах

- Сейчас на прилавках наших магазинов более 30 процентов продуктов, произведенных в Пермском крае. Мы поддерживаем сельских производителей. На эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей из краевого бюджета. Но эта сумма окупается. К примеру, в сутки наши сельхозпредприятия производят 1600 тонн молока. Мы находимся в числе лидеров по стране по мощностям для его переработки.

О свалках

- В Пермском крае уделяется большое внимание вопросам экологии и ликвидации старых свалок. Ежегодно мы ликвидируем около 70 свалок. Деньги на это привлекаются, в том числе по линии Минприроды РФ. На ликвидацию свалки под Кунгуром из федерального бюджета выделено 240 миллионов рублей, еще 80 миллионов будет затрачено из регионального бюджета. Задача - за пару лет не просто рекультивировать, но и благоустроить эту территорию. Кроме Кунгура, есть свалки в Соликамске, Березниках и Чайковском, которые остались еще с 90-х годов. Они тоже будут ликвидированы.

Большая просьба ко всем жителям Пермского края: не надо создавать новых свалок, потому что тогда процесс будет бесконечным. Хочется, чтобы мы обращались с отходами цивилизованно, пользовались контейнерами для вывоза мусора в те места, которые определены.

О Новом годе

- Встречать Новый год буду традиционно в Рябинино. С семьей, с мамой, с детьми - как обычно.