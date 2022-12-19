Кибер-кафе, «умный» браслет и дорожная нейросеть

Кибер Кафе пермской компании "Промобот" помогают развивать малый бизнес. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В канун Нового года в Прикамье объявят победителей регионального конкурса «Лидер Пермского края». Их предстоит определить конкурсной комиссии под председательством губернатора Дмитрия Махонина.

В торжественной обстановке лидерам-победителям вручат памятные знаки отличия с изображением герба Пермского края. Они смогут использовать логотип награды для продвижения своей продукции и при оформлении офисов.

Оцениваться будут проекты, попавшие в шорт-лист региональной премии. По три номинанта по каждому из направлений были отобраны комиссией.

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских возглавил заседание экспертного совета по направлению «Информационные технологии и телекоммуникации». Компании в шорт-лист отбирали директор Пермского филиала ПАО «МТС» Оксана Кайгородова, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Петр Козловский, декан механико-математического факультета ПГНИУ Андрей Кузнецов, генеральный директор ЗАО «Бионт» Николай Григоров, директор по развитию ООО «Форт-Телеком» Владимир Макаренко, генеральный директор ООО «Технотропикс» Евгения Тихонова и директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров.

- Всего в нашей секции поступило 11 заявок. Все кандидаты показали высокий уровень подготовки и интересные проекты. В итоге в шорт-лист финалистов попали ООО «Профессиональные решения», ООО «ТраффикДэйта» и ООО «Промобот». Они участвуют в конкурсе с уникальными проектами. Желаем нашим компаниям победы. Благодарю за участие в комиссии наши ИКТ-компании и экспертов.

Напомним, что региональный конкурс «Лидер Пермского края» был инициирован губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Как ранее подчеркивал глава региона, важно, чтобы общество поддерживало лидеров социальных и экономических изменений, которые вносят весомый вклад в улучшение жизни в Прикамье.

Измерит пульс, определит перенесенные стрессы

Компания ООО «Профессиональные решения» вынесла на суд компетентного жюри проект BIOT по созданию умного браслета Healbe GoBe. Он пригодится, например, для раннего выявления заболеваний.

Умный браслет поможет сохранить здоровье. Фото: Сервис BIOT.

- Это носимое устройство предназначено для дистанционного мониторинга параметров здоровья человека, - рассказал операционный руководитель проекта Дмитрий Тачкин. - С его помощью можно будет отслеживать изменение уровня глюкозы в крови, автоматически подсчитывать количество усвоенных организмом калорий, измерять пульс, время сна, наличие стрессов, число пройденных шагов и определять многие другие параметры.

Такой набор измерений делает браслет уникальным и эффективным для решения задач непрерывного мониторинга показателей здоровья человека. Инновационное устройство позволит выявлять заболевания на ранней стадии развития. А также поможет врачам выстраивать партнерские доверительные отношения с пациентами.

Как отмечают разработчики, на основании полученных в результате мониторинга данных медики могут посоветовать пациентам скорректировать свои привычки. Все это в итоге должно благоприятно отразиться на долголетии людей, в том числе проживающих в Пермском крае, и поможет повысить качество их жизни.

Управлять светофорами будет нейросеть

К концу 2024 года в Перми планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему, которая поможет автоматизировать процессы управления дорожным движением.

Для этого на городских перекрестках установят сеть видеокамер, а также разработают необходимые «умные» программы.

Проект внедрения такого программного обеспечения (ПО) представила на конкурс компания ООО «ТраффикДэйта».

Компания разрабатывает продукты для оптимизации дорожного движения. Фото: ООО "ТраффикДейта"

- Мы разрабатываем решения для интеллектуальных транспортных систем, которые позволяют осуществлять мониторинг дорожного движения, оптимальным образом регулировать светофоры на перекрестках, обнаруживать дорожно-транспортные происшествия и заторы на дорогах, а также выполнять функцию «умного паркинга» для быстрого и удобного поиска парковочных мест, - объясняют специалисты компании. - Платформа TrafficData Macro позволит в реальном времени собирать и анализировать параметры транспортных потоков и передвижения пешеходов с камер видеонаблюдения, оценивать загруженность парковочных мест. Кроме того, дорожный трафик можно будет отслеживать с беспилотных летательных аппаратов, для чего также создается отдельное ПО. При этом компания предлагает программные решения, заменяющие импортное оборудование.

Подобная «дорожная нейросеть» позволит в реальном времени управлять городскими светофорами. Для расчета оптимальных режимов работы светофорных объектов предполагается использовать транспортную модель сети перекрестков TrafficData Sim.

Конструктор для искусственного интеллекта

Компанию «Промобот» не нужно представлять жителям Прикамья - пермских роботов можно увидеть в самых разных организациях: они приветливо встречают тех, кто приходит в МФЦ, Дома культуры, на избирательные участки, а симпатичная робот Дуняша угощает ароматным кофе посетителей ТРЦ «Планета».

ООО «Промобот» представило на конкурс сразу две заявки. Одна из них касается развития проекта Promobot Cyber Cafe.

К Новому году робот Дуняша обновила наряд. Фото: ООО "Промобот".

- Этот программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматизированной продажи и приготовления мороженого, горячих и холодных напитков - объясняют в компании. - За прилавком будет стоять человекоподобный робота-кассир, который позволяет привлечь внимание посетителей, расположить к себе и развлечь покупателей.

Второй проект связан с разработкой искусственного интеллекта, который позволит поддерживать с пользователем живой диалог.

- На протяжении семи лет компания занималась разработкой собственной диалоговой платформы, а также тестированием ее на своих роботах, - рассказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев. - Результатом работы стала lowcode платформа Promobot Nested Chat - конструктор для создания систем разговорного искусственного интеллекта с использованием технологий машинного обучения.

- Платформа Nested Chat - уникальная разработка компании Промобот, объединяющая разработчиков по всему миру для создания решений в области разговорного искусственного интеллекта, - рассказал руководитель департамента лингвистики и искусственного интеллекта компании Андрей Носов. - Со стороны разработчиков предусмотрено три различных интерфейса, включая профессиональные и для тех, кто не обладает навыками разработчиков.

Решения на основе платформы Nested Chat уже внедрены и работают в 87 организациях, среди которых Миграционный центр и ТИЦ Пермского края, ПГНИУ, умный дом Ujin и другие.

НАША СПРАВКА

В этом году конкурс «Лидер Пермского края» проводится в номинациях «Промышленность», «Спорт», «Здравоохранение», «Образование», «Малый бизнес. Торговля. Услуги», «Энергетика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Агропромышленный комплекс», «Информационные технологии и телекоммуникации», «Социальная и общественная деятельность», «Дороги и транспорт», «Туризм», «Строительство», «Молодежная политика» и «Номинация года».