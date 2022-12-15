«Врачебный десант» пермских медиков признан лучшим медицинским проектом в России

Врачи простым и доступным языком объясняют сотрудникам пермских предприятий, как беречь здоровье. Фото: Минздрав.

- Не секрет, что многие молодые мужчины и женщины сейчас заняты своей семьей, много времени проводят на работе и не спешат обращаться в поликлинику, особенно если ничего не беспокоит, - говорит главный врач ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Юлия Власова. - А между тем, именно раннее выявление играет решающую роль в профилактике и успешном лечении заболеваний. Многие даже не догадываются о таких факторах риска, как неправильное питание или вредные привычки. Задача врачей - повысить информированность о способах выявления заболеваний, доступных в нашей системе здравоохранения.

Не пациент к врачу, а наоборот

В 2021 году в «Центре общественного здоровья и медицинской профилактики» Пермского края создали уникальный проект - «Врачебный десант». Он является частью проекта «Укрепление общественного здоровья», входящего в структуру национального проекта «Демография».

Суть его в том, что не пациенты - как это обычно принято - приходят к врачам со своими проблемами, а врачи выходят к людям и объясняют, как им правильно беречь и преумножать свое здоровье.

Такая медицинская профилактика проводится в основном среди работников крупных промышленных предприятий Перми. На этих встречах сотрудники компаний не только узнают о рисках возникновения различных заболеваний, но и на практике могут научиться полезным навыкам. А ведь то, что своевременно выявленное заболевание можно практически полностью излечить, факт неопровержимый.

Известно, что бич современного мира – это онкология, поэтому «Врачебный десант. Против рака» высадился на площадке одной пермской компании. Врач по медицинской профилактике ГБУЗ ПК «ЦОЗМП» Ирина Батюкова рассказала сотрудникам предприятия о факторах риска развития онкологических заболеваний и о мерах по их профилактике.

Три дня здесь работал выездной кабинет раннего выявления онкологических заболеваний. За это время более полусотни сотрудников прошли осмотр на предмет выявления онкологических заболеваний видимых локализаций. Специалисты осмотрели кожные покровы, ротовую полость, у женщин - молочные железы, а у мужчин - предстательную железу. При подозрении на онкологическое заболевание сотрудникам выдавалось направление к врачу-специалисту.

- Безопасность и здоровье сотрудников являются нашими главными приоритетами, - отметили в руководстве предприятия. – Поэтому мы благодарим врачей за предоставленную нашим сотрудникам возможность пройти консультации у ведущих специалистов и повысить свою осведомленность в этом вопросе.

В рамках "Врачебного десанта" можно проверить свое здоровье. Фото: Минздрав.

Здоровое сердце и мужская сила

Еще один «Врачебный десант. Против гипертонии» был приурочен ко Всемирному дню сердца. Он прошел на площадке компании «Камский кабель». Тема была выбрана еще и потому, что гипертония сейчас занимает первое место в структуре смертности населения во всем мире. Врачи рассказали работникам предприятия о выявлении заболеваний сердечно-сосудистой системы факторах риска, ранней диагностики, возможностях первичной медико-санитарной помощи.

В заключении сотрудники смогли пройти интересный мастер-класс по измерению артериального давления и правильному питанию, а также поучаствовать в викторине. Самые активные получили полезные призы от партнеров.

Аналогичная акция прошла и на площадке «Пермской научно производственной приборостроительной компании». В итоге еще сотни пермяков трудоспособного возраста смогли укрепить свое здоровье прямо на рабочем месте.

Этой осенью врачи выбрали еще одну актуальную тему – тему мужского здоровья и приехали на предприятие с лекцией «Врачебный десант. Для мужчин». В команде врачебного десанта был врач-уролог, врачи по медицинской профилактике, специалист по гигиене полости рта и волонтеры-медики.

В зале собралась исключительно мужская аудитория. Представители сильного пола внимательно слушали уролога Константина Гальковича, который рассказал, как сохранить мужское здоровье на долгие годы и о способах успешного решения практически любой проблемы.

Врач Ирина Батюкова объяснила способы, как самостоятельно помочь самому себе, например, отказаться от вредных привычек, оптимизировать двигательную активность, правильно питаться. А также напомнила о том, что выявить хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях можно в ходе диспансеризации.

Мероприятие продолжилось интерактивной игрой «Разрушитель мифов» от волонтеров-медиков. Участники подтверждали либо разрушали мифы о мужском здоровье. И игра настолько заинтересовала мужчин, что между ними началось настоящее соревнование!

Оказать помощь и снять стресс

Темой следующего десанта пермских медиков стала безопасность. «Врачебный десант. Первая помощь» приехал на еще одно крупное промышленное предприятие Перми, где сотрудников обучили базовым навыкам первой помощи.

Форум прошел в двух форматах – теория и воркшоп. Волонтеры-медики представили подробную презентацию о видах несчастных случаев, при которых требуется неотложная первая помощь, научили слушателей, как оказывать первую помощь при закупорке верхних дыхательных путей посторонними предметами и оказании первой помощи при артериальном, венозном и капиллярном кровотечении. А также научили, как транспортировать пострадавшего без использования специальных средств.

Главным тезисом доклада стала собственная безопасность. На форуме рассмотрели вопросы о том, что может угрожать самому спасателю и как можно себя обезопасить. Также обсудили перечень лекарств в аптечке первой помощи и поговорили, чем можно заменить недостающие материалы или препараты.

А вот сотрудников еще одного пермского предприятия врачи медпрофилактики научили справляться со стрессом.

- При волнении происходит расширение и сужение сосудов, нарушение гормонального баланса, что неизбежно ведет к сбою в работе сердечно-сосудистой системы, - объяснила Ирина Батюкова. - Существует множество способов преодолеть тревожное состояние.

Справиться с тревогой и повысить качество жизни можно с помощью любимого занятия – рисования, пения, общения с друзьями. Это принесет намного больше пользы, чем алкоголь и табак. А регулярные занятия спортом подарят ощущение радости от новых достижений и хорошей физической формы.

Эксперт по правильному питанию Мария Вершинина подробно описала, почему нельзя заедать стресс и как контролировать свое поведение, чтобы избежать набора лишнего веса.

А вот что особенно ценно, так то, что свои интересные лекции и интерактивные мастер-классы пермские врачи проводят не только на предприятиях, но и в школах, помогая ребятам со школьной скамьи заботиться о своем здоровье. К примеру, не так давно, ученики одной из пермских школ узнали, как правильно питаться и как на долгие годы сохранять свое репродуктивное здоровье.

КСТАТИ

Пермский «Врачебный десант» признан лучшим медицинским проектом в России. Фото: Минздрав.

«Врачебный десант» признан лучшим медицинским проектом в России

Этой весной в Москве прошла церемония награждения победителей Международного конкурса для специалистов по связям с общественностью «Пресс-служба года-2021». Проект «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Пермского края вошел в тройку победителей в номинации «Лучший PR-проект в медицине» (Второе место в России).