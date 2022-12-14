Пермские волонтеры «Пищи Жизни» стали участниками международного форума #МЫВМЕСТЕ

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Добровольцы «Пищи Жизни» из Перми, Челябинска, Волжского, Екатеринбурга, Самары и других городов России провели 163 дня в лагере волонтеров на Донбассе. За это время им удалось приготовить и раздать нуждающимся людям около 80 тысяч порций горячего питания. В прошлом году им присудили первое место в номинации «Герои среди нас» международного форма #МЫВМЕСТЕ, а в этом году они стали финалистами форума в спецноминации «Мы вместе с Россией».

Председатель Совета АВЦ, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев вручил диплом финалиста президенту МБОО «Пища Жизни» Валерию Долгополову.

«Вы, как волонтеры «Пища Жизни», 25 лет кормите людей горячим питанием. В этом году поехали на Донбасс и организовали гуманитарную миссию там в очень трудное время, когда среди разбомбленных домов и искореженной техники нужна моральная и реальная поддержка продуктами питания. Потому что магазины закрыты, люди реально голодают. И «Пища Жизни» помогла». Я, как волонтер, благодарю вас, а также благодарю вас от лица Ассоциации волонтерских центров, - сказал Метелев.

Также Метелев вручил благодарственные письма Валерию Долгополову из Челябинска и Ольге Старостиной из Перми за активную гражданскую позицию, помощь людям и вклад в развитие проекта #МЫВМЕСТЕ от первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Владиленовича Кириенко.

- Форум закончился. Это значит одно - можем ехать обратно на Донбасс и в служении помогать людям. И это самая невероятная возможность из всех предоставляемых судьбой, - рассказала «Комсомолке» Ольга Старостина.