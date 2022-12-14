Легко ли быть депутатом

Ирек Хазиев стал депутатом Законодательного Собрания чуть больше года назад. Это были его первые выборы в роли кандидата и сразу - победа. В работу пришлось включаться сразу, как говорится, без раскачки: первый год работы нынешнего созыва прошел в экстраординарной ситуации. Беспрецедентные санкции, перестройка промышленности, мобилизация... Всего этого точно не было в предвыборных программах кандидатов. Да и опыта управления регионом в таких условиях тоже не было.

О том, что удалось сделать за первый год работы, как изменились представления о власти, и каково быть депутатом в наше непростое время, наше интервью с Иреком Хазиевым.

- Первый год вашей работы в Законодательном Собрании позади. Можно подвести промежуточные итоги. Что оказалось самым сложным?

- Первое, что я хочу отметить, у меня очень сильно изменилось понимание работы депутата в принципе. Раньше у меня не было опыта работы в законодательных органах, поэтому представление было несколько дилетантское. Казалось, что депутат может сделать абсолютно все по одному щелчку пальцев. Ну, или одним нажатием кнопки на заседаниях.

После того, как погрузился в работу в округе, в бюджетном комитете (Хазиев - член комитета по бюджету Законодательного Собрания Пермского края. - Ред.), ощутил, насколько много это занимает сил, энергии и эмоций. В частности, если идет парламентская неделя, то все семь дней в буквальном смысле посвящены именно депутатской работе. Но о том, что стал депутатом, я ничуть не жалею, потому что реально есть возможность решать проблемы избирателей, помогать в сложных ситуациях людям.

А что самое сложное в работе депутата? Наверное, не зачерстветь душой.

- Что вы имеете в виду?

- Практически 95 процентов обращений, с которыми приходят люди на прием или о которых пишут мне в соцсетях, формально не входят в число тех, что должен решать депутат Законодательного Собрания. Но эти вопросы очень важные для тех, кто их задает. Как правило, это бытовые моменты: ЖКХ, парковки по дворах, вывоз мусора и т. д.

И приходит момент, когда тебе кажется, что эти вопросы незначительные, хочется отодвинуть их, даже отмахнуться, мол, это не мои полномочия. Вот этот момент нельзя упустить, нельзя позволить себе это сделать. Эта та черта, за которой ты перестаешь быть открытым человеком, перестаешь быть депутатом для своих избирателей. Человеку не важно, твоего уровня этот вопрос или нет. Для него важно получить решение проблемы. Поэтому мы отрабатываем каждый вопрос. В этом мне помогает моя команда, которая работает практически 24 на 7 и занимается проблемами жителей округа.

- Во время избирательной кампании вы были одним из тех, кто провел самое большое количество встреч с жителями округа. Насколько часто вы встречаетесь сейчас, после избрания?

- Мой округ разбит на микрорайоны, которые достаточно удалены друг от друга (Парковый, Заостровка, Судозаводский, Налимиха, Водники). В каждом из них есть своя приемная, чтобы людям было максимально удобно. По возможности, приемы я стараюсь проводить лично. Плюс к нам всегда можно обратиться через соцсети и получить ответ. Поэтому общения с жителями округа точно не стало меньше, скорее - наоборот. Просто изменился их формат.

Отдельно хотел бы сказать о людях, с которыми познакомился благодаря депутатской работе. Это активные ребята из гимназии №10, которые создали настоящее школьное радио. Сергей Снежный - волонтер, который пытается исправить мир вокруг к лучшему. И у него получается! Еще мне очень нравится деятельность Эдуарда Караваева и его команда «ДоброТы», которая помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Конечно же, руководители ТОС наших микрорайонов… На самом деле, активных граждан, которые хотят изменить свой район к лучшему, активно участвуют в его жизни, очень много. Это наш золотой фонд округа!

- Какие самые важные, на ваш взгляд, вопросы удалось решить? И сколько вообще было обращений?

- Я бы не стал делить вопросы на важные и неважные. Любой вопрос важен. Я бы провел другое деление: общие и частные.

Вопросы, которые мы обсуждаем и принимаем в Законодательном Собрании, - это общие вопросы, потому что так или иначе касаются каждого из нас. Экономика, рабочие места, образование, здравоохранение, социальные гарантии, экология… То, что в официальных документах называется качеством жизни. Ради этого я шел в Законодательное Собрание, потому что без решения общих вопросов невозможно решить частные.

Но в то же время нельзя «отмахиваться» от частных вопросов, о чем я уже говорил выше, потому что именно конкретные проблемные ситуации и дают понимание, какое решение будет максимально эффективным, максимально полезным для людей. Невозможно «придумать» правильное решение, сидя в кабинете, если не знаешь, как обстоят дела «на земле».

Всего же на сегодняшний день мы рассмотрели более 600 обращений. Положительно решить удалось пятьдесят процентов.

- Немало!

- Да, хотя хотелось бы все сто. Но есть вопросы, которые «висели» нерешенными годами, еще до того, как я стал депутатом. Например, движение большегрузов в микрорайонах Водники и Судозавод. Глобальный вопрос и в плане безопасности, и в плане экологии. Мы начали им заниматься во время предвыборной кампании. Предложили один сценарий решения. Не получилось. Сейчас разработали новый. Если потребуется, будем разрабатывать третий, четвертый, пока не добьемся нужного людям результата.

Есть еще одно направление, которое я считаю очень важным на сегодняшний день, - совместная работа со школами. В следующем году мы запускаем конкурс видеороликов, который объединит все школы округа. Главная его цель - дать детям возможность проявить свой творческий потенциал, создать настоящие креативные команды для реализации своих проектов. Будут, конечно, и крутые призы! Главный приз - квадрокоптер.

- Меньше месяца осталось до Нового года. Что бы вы пожелали на Новый год самому себе?

- Наверное, того же, что хочу пожелать каждому. В первую очередь - здоровья. Будет здоровье - будет все остальное. Второе - семейного счастья. Семья - основа основ, основа общества, основа государства. И если дома у тебя все в порядке, то ты можешь уверенно смотреть в будущее. Третье - хотелось бы, чтобы во всех делах сопутствовала удача. Ну и главное - мира. Чтобы все наши парни вернулись домой живыми и здоровыми, а освобожденные русские территории вернулись к спокойной мирной жизни.